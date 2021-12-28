استشاري نفسي يقدم 8 نصائح للتعامل مع الطفل العنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تواجه كثير من الأمهات مشكلة التعامل مع طفلها العنيد، لذا هناك العديد من النصائح التي يجب معرفتها لمعرفة كيفية التعامل معه.

وقدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وتعديل سلوك الأطفال، مجموعة من النصائح للتعامل الأمثل مع الطفل العنيد، وذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"،

ممنوع المقارنة بينه وبين الأطفال الآخرين، سواء كانت بالسلب أو الإيجاب.

مراعاة الفروق الفردية بينه وبين الآخرين.

لا بد من تفهم الوالدين أن عناد وعصبية الطفل ليس باختياره، ولكنها صفات موجودة به.

ممنوع عتابه أو لومه أمام الأشخاص الأخرين.

يجب تحفيزه ومدحه بكلمات جميلة.

تتميز شخصيه بأنها قوية وبالتالي فهو لن يقبل أي قرار بسهولة.

يحتاج الطفل العنيد دائما إلى الاحتواء النفسي وفهم رغباته ومتطلباته.

يحتاج إلى الإقناع الدائم ويجب تجنب إعطائه الكثير من الأوامر.

الطفل العنيد في المستقبل سيكون له رأي وشخصية قيادية قوية أفضل بكثير من الطفل ضعيف الشخصية.