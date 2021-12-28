ماذا يحدث لجسمك وعقلك عند قراءة الكتب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما الذي يحصل عليه الإنسان من قراءة الكتب؟ هل هي مجرد مسألة متعة، أم أن هناك فوائد تتجاوز التمتع؟

الجواب هو "نعم" إذ تفيد قراءة الكتب كلاً من صحتك الجسدية والعقلية، ويمكن أن تستمر هذه الفوائد مدى الحياة.

فيما يلي نوضح لكم كيفية تأثير قراءة الكتب في تغيير عقلك وجسمك للأفضل، حسب ما ذكر موقع "healthline".

1. تقوي عقلك:

تؤكد مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن القراءة تغير عقلك حرفياً، وباستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، أكد الباحثون أن القراءة تتضمن شبكة معقدة من الدوائر والإشارات في الدماغ، ومع نضوج قدرتك على القراءة، تصبح هذه الشبكات أقوى وأكثر تعقيدًا.

2. يزيد من قدرتك على التعاطف:

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يقرأون الروايات الأدبية يظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين، ويطلق الباحثون على هذه القدرة اسم "نظرية العقل"، وهي مجموعة من المهارات الأساسية لبناء العلاقات الاجتماعية والتنقل فيها والحفاظ عليها.

3. بناء المهارات:

وجد الباحثون أن الطلاب الذين يقرؤون الكتب بانتظام، بدءًا من سن مبكر يطورون تدريجيًا من مهاراتهم.

4. منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر:

يوصي المعهد الوطني للشيخوخة بقراءة الكتب والمجلات كوسيلة لإبقاء عقلك منشغلًا مع تقدمك في السن.

5. يقلل من الإجهاد:

في عام 2009 قامت مجموعة من الباحثين بقياس تأثيرات اليوجا والقراءة على مستويات التوتر لدى الطلاب ووجدت الدراسة أن 30 دقيقة من القراءة تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومشاعر الضيق النفسي بنفس فعالية اليوجا.

6. يؤهلك لقضاء ليلة هانئة من الراحة:

يقترح الأطباء القراءة كجزء من روتين نوم منتظم، وللحصول على أفضل النتائج قد ترغب في اختيار كتاب مطبوع بدلاً من القراءة على شاشة الهاتف، وذلك لأن الضوء المنبعث من جهازك قد يبقيك مستيقظًا ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى غير مرغوب فيها.

وينصح الأطباء أيضًا بأن تقرأ في مكان آخر غير غرفة نومك إذا كنت تواجه صعوبة في النوم.

7. يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب:

غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالاكتئاب بالعزلة والغربة عن أي شخص آخر، وهذا شعور يمكن للكتب أن تقلله في بعض الأحيان.

8. العيش لفترة أطول:

خلصت دراسة طويلة الأجل للصحة والتقاعد مجموعة من 3635 مشاركًا بالغًا لمدة 12 عامًا، ووجدت أن أولئك الذين قرأوا الكتب عاشوا لمدة عامين تقريبًا أكثر من أولئك الذين لم يقرؤوا الكتب أو المجلات.

وأوضحت الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يقرؤون أكثر من 3 ساعات ونصف كل أسبوع من المرجح أن يعيشوا أطول من أولئك الذين لم يقرؤوا على الإطلاق.