الامارات | «منشد الشارقة» يبدأ البحث عن المواهب السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «منشد الشارقة» يبدأ البحث عن المواهب السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، إجراء اختبارات الأداء على مستوى دولة الإمارات، يوم السبت الأول من يناير المقبل، بهدف انتقاء المواهب المتميزة في الإنشاد، من الراغبين في المشاركة في الدورة الـ13 من البرنامج.

وتُجرى الاختبارات في مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، حيث ستقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار المؤهلين لخوض المنافسات النهاية، للحصول على لقب «منشد الشارقة».

وتتكون لجنة التحكيم من المنشد عبد الله الشحي، والموسيقار طارش الهاشمي، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما تنطلق اختبارات الأداء عبر الإنترنت للراغبين في المشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم، في 18 ديسمبر الجاري، وتستمر لغاية الثاني من يناير المقبل، وذلك من خلال إرسال فيديو صغير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج:

https://munshidsharjah.ae/

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news