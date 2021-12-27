اكتئاب الأطفال وعلامات ظهوره.. دليلك الأمثل لعلاج صغيرك

القاهرة - سمر حسين - ماما

اكتئاب الأطفال.. من الأمور التي لاتستطيع أن تتحملها الأمهات، كونه يمثل مشكلة كبيرة لدى صغارهن، ويغير مزاجهن، إذ يتعرض الطفل لحالة من التغيرات النفسية والعاطفية، تظهر في صورة تصرفات مضطربة، لذا ترصد «هن» خلال التقرير التالي أهم علامات الاكتئاب عند الأطفال، وفقًا لموقع «Bold Sky».

أهم علامات الاكتئاب عند الأطفال

- الغضب والغرابة.

- الانسحاب من الأنشطة.

- البكاء المفرط.

- صعوبة التركيز.

- ضعف التركيز.

- أفكار انتحارية.

طرق علاج الاكتئاب عند الأطفال

يقول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ«هن»، إن معدل انتشار اكتئاب الأطفال يبلغ 3% من عدد المواليد، وتكون إصابة الذكور أكبر من الإناث، ويلاحظ من عمر 4 سنوات، أو من 48 شهرًا، إذ يأخذ مساحة كبيرة عند الأطفال، ربما يصل بالطفل إلى الميول الانتحارية، ويكون التشخيص بالنسبة للأطفال أسهل نسبيًا من الكبار، «حتى لو مفيش أدوات تشخيص واضحة»، ولكن يلزم الاهتمام بالطفل من قبل المحيطين به، وعدم إنكار وجوده حتى لا يتطور الأمر.

أعراض اكتئاب الاطفال

«بقى عصبي ومش بيسمع الكلام».. شكوات تكررها الأمهات ربما للطبيب النفسي، إذ يتغافلن عن المشكلات الشخصية للطفل، وهو ما يطور الحالة النفسية لدى الأطفال، أما عن علامات الاكتئاب التي تظهر على الأطفال تتمثل في الآتي:

- الهروب من المدرسة

- الانطواء

- البكاء المتواصل

- انخفاض في الشهية

- التردد

- التصرفات الخاطئة

- توهم المرض

- تصور سيء لصورة الجسم

- يتشاجر مع زملاءه

- نقص في القدرة الاستيعابية على التعلم

- تساقط الشعر، انطواء وعزلة اجتماعية.

- وضع الأصابع في الفم

- كوابيس وأحلام مزعجة

- الميل للايذاء

- الامتناع عن الكلام والخرس الاختياري.

نصائح للتعامل مع اكتئاب الأطفال

ونصح استشاري النفسية عند ظهور تلك العلامات على الأطفال، بالامتناع عن نهر الطفل أو التعرض له لأنه ربما يعاني من مشكلة نفسية كبيرة تقع عليه من الأسرة مثل التعرض للتفكك الأسري أو أسباب جينية ووراثية، وربما للإصابة ببعض الأمراض التي تسبب الاكتئاب، لذا يلزم على الآباء إعطاء الحب والاهتمام إلى الأبناء، وإشباع احتياجتهم النفسية وتعزيز الطفل نفسيًا، بقول:«أنت حلو وشاطر وممتاز»، وتكرار المحفزات الإيجابية على مسامعه.