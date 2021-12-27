6 أفكار لهدايا شريكة حياتك في العام الجديد 2022.. «هتفكر فيك طول الوقت»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اقترب موعد الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، إذ يحتفل المواطنون حول العالم بـ ليلة رأس السنة، والتي تعد من أحد الليالي المميزة التي لها استعدادات وسهرات مختلفة عن باقي المناسبات الأخرى، لذا يرغب الشريكان سواء المخطوبين أوالمتزوجين الاحتفال بوقت رومانسي، وتبادل الهدايا الأنيقة غير المكلفة، وتعرض «هن» خلال التقرير التالي أفضل الأفكار لهدايا شريكة حياتك في العام الجديد 2022، بحسب موقع «إنسايدر».

أفكار لهدايا شريكة حياتك في العام الجديد 2022

لا يتطلب منح شريك حياتك هدية ثمينة، إذ يمكن شراء هدايا على «قد الإيد»، وفيما يلي قائمة بالهدايا لشريكتك من الإكسسوارات والتكنولوجيا وديكور المنزل.

حلق به حجر عيد ميلادها

إذا كانت شريكتك تحب ارتداء المجوهرات، فإن أقراط أحجار عيد ميلادها التي يمكنها الاحتفاظ بها إلى الأبد هي هدية رائعة وشخصية سترتديها كثيرًا، فلكل شهر ميلاد حجر خاص به من الأحجار الكريمة.

حلوى من أشهر بائع

إذا كانت تحب الحلوى وأكلها، فإنه يمكنك أن تشتري لها الحلوى المفضلة لها من أشهر بائع مثل الدوناتس، أو غيرها من الحلويات مثل البسبوسة وغيرها.

بنطلون رياضي جديد

الهدية التي تتبع الشغف هي واحدة من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها، فإذا كانت شريكتك تحب ممارسة الرياضة، فإن بنطلون رياضي جديد تبدأ به تمريناتها سيكون مميزا.

منتج العناية بالبشرة

في حالة كان شغفها العناية بالبشرة فإن شراء وسيلة صغيرة لغسل الوجه، أو تنظيفه مثل اللوفة الإلكترونية سيعد خيارًا جيدًا لفتاتك.

قطعة ديكور

وحدة من الأرفف لتزين بها غرفة المعيشة، أو مجموعة من البراويز الخشبية التي يمكن بها أن تضع الصور لتبقى الذكريات معها إلى الأبد.

سلسلة ذهبية رقيقة

واحدة من أكثر الهدايا التي يمكن أن تحبها شريكتك هي سلسلة ذهبية رقيقة بها شكل تحبه، أو برجها الفلكي الخاص، بتلك الطريقة ستتذكرك طوال العام.