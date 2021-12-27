هل التسمم بالبروتين ممكن؟.. إليك ما يحدث عند تناول كمية زائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد البروتين عنصرًا غذائيًا مهمًا ضروريًا لنمو خلايا الجسم، والكمية اليومية الموصي بها من البروتين للإنسان العادي نحو 1 جرام لكل كيلو من وزن الجسم، فماذا يحدث عن تناول كمية زائدة؟.. هذا ما نوضحه وفقًا لموقع timesnownews.

التسمم بالبروتين ظاهرة حقيقية ولا يحدث فقط بسبب الاستهلاك المفرط، إنما أيضًا بسبب نقص في العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

وفيما يلي بعض العلامات والأعراض الشائعة للتسمم بالبروتين التي يجب على المرء الانتباه إليها:

-تغير في المزاج

-الانزعاج الهضمي

-جفاف

-الغثيان والصداع

-إسهال

ويمكن أن تختلف شدة الأعراض باختلاف كمية البروتين الزائدة في الجسم، فقد تتراوح الأعراض المتفاقمة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن حتى الوفاة.

وإليك مجموعة من النصائح تمكنك من منع التسمم بالبروتين:

-إذا كنت نباتيًا، فاحترس من الاستهلاك المفرط للمصادر النباتية للبروتين مثل فول الصويا والمكسرات والبذور والبازلاء.

-ضع في اعتبارك استهلاك المصادر الحيوانية للبروتين مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون والبيض.

-تجنب الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة من اللبن والجبن والفواكه المجففة والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين.

-اختر مكملات البروتين ومخفوقات البروتين ولكن تجنب المبالغة في استهلاكها.

-اتبع نظام غذائي متوازن لتلبية متطلبات جميع المغذيات الدقيقة.