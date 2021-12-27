منها الكرنب.. 5 خضروات مثالية لمريض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يوصى خبراء الصحة مرضى السكري باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين والألياف جنبًا إلى جنب مع التمارين المنتظمة للسيطرة.

وهناك العديد من الخضروات التي تحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر، والتي يمكن أن تساعدك في مواجهة المرض، نستعرضها في هذا التقرير وفقا لموقع timesofindia.

ما هو مؤشر نسبة السكر في الدم؟

يعطي مؤشر نسبة السكر في الدم فكرة عن معدل إطلاق الجلوكوز من طعام معين في مجرى الدم، يمكن تصنيف الأطعمة اعتمادًا على ذلك على أنها أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة ومتوسطة وعالية.

وبصرف النظر عن هذا المؤشر، فإن الحمل الجلايسيمي للطعام مهم أيضًا، وهو المعدل الذي يتم فيه إطلاق السكر من إجمالي الكربوهيدرات الموجودة في جزء الطعام المستهلك.

تصنيف الغذاء حسب مؤشر نسبة السكر في الدم

تسمى الأطعمة التي تحتوي على أقل من 55 GI بالأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

الأطعمة التي تحتوي على GI 56-69 تسمى الأطعمة المعتدلة المؤشر الجلايسيمي

الأطعمة التي يزيد مؤشر جلايسيمي عنها عن 70 هي أطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم عالية

فيما يلي خمس خضروات ذات مؤشر منخفض لنسبة السكر (أقل من 55):

الملفوف (الكرنب)

الملفوف أو "الكرنب" غني بالسلفورافان والكايمبفيرول ومضادات الأكسدة الأخرى، كما أنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي تعمل بمثابة مادة حيوية وتساعد على الهضم ووظائف المناعة، كما أنه غني بفيتامين K المعروف أيضًا باسم عامل التخثر، وبالتالي يجب أن تستهلك باعتدال إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم.

القرنبيط

القرنبيط غني بالمواد المضادة للأكسدة، أيزوثيوسيانات والجلوكوزينولات، والتي لها خصائص قوية ومضادة للالتهابات، الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة فيه تساعد في تعزيز الشعور بالشبع.

القرنبيط غني بمادة الكولين التي تساعد على إنتاج الناقلات العصبية وتطور الدماغ.

الطماطم

غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من الليكوبين وفيتامين سي، وهي طعام معزز للمناعة.

وتعتبر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم، يجب تناولها باعتدال من قبل مرضى الكلى.

البامية

غنية بالألياف وفيتامين سي وحمض الفوليك والكاروتينات والمغنيسيوم، تيساعد في الحفاظ على مستويات منخفضة من الهوموسيستين، مما يمنع فرص الإصابة بالاعتلال العصبي، تساعد الألياف أيضًا في الحفاظ على التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم في الطعام.

الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الفرنسية غنية بفيتامين سي والألياف وفيتامين ك وحمض الفوليك.

يساعد فيتامين ك على امتصاص الكالسيوم في العظام ويقلل من إفراز الكالسيوم في البول.