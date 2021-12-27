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ما الذي يحدث لجسم الرجل بعد أول علاقة حميمة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور جمال

تحدث الكثير من التغيرات عند ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة لأول مرة، فيصبح التواصل العاطفي أقوى، وكثيراً ما يتسأل الناس كيف يتفاعل الجسم مع هذه العملية وما الذى ينتج عنها؟

"الخليج 365" يستعرض لكم في السطور التالية ما يحدث لجسم الرجل بعد أول علاقة حميمة وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

- فترة الحرمان:

عادة ما يواجه الرجال فترة نقاهة قصيرة تسمى بـ"فترة الحرمان"، لا يستطيعون خلالها الانتصاب أو التفكير في الجنس، وتحدث لمدة قصيرة، وهذه الحالة تكون بعد أول علاقة.

- القساح:

إذا ظل الدم محاصرًا داخل عضلة العضو الذكري، فقد يؤدي ذلك إلى حالة مؤلمة تسمى القساح، يمكن أن يحدث هذا بسبب تناول دواء أو إصابة تدفق الدم في العضو الذكري.

-حرق السعرات الحرارية:

يحرق الرجل حوالي 100 سعرة حرارية أثناء ممارسة الجنس، وهذا يعتمد على مدة الممارسة.

-النعاس:

المجهود البدني وإفراز الإندورفين غالبًا ما يتسببان في شعور الرجال بالنعاس بعد ممارسة الجنس، لأنه يعزز اندفاع مادة الأوكسيتوسين، وهو هرمون النوم الجيد ليلاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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