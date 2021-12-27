طريقة عمل السلمون بوصفات مختلفة.. سهلة وسريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سمك السلمون.. من أكثر الأنواع الذي يفضلها الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفن ربات المنازل في طريقة إعداده بأشكال مختلفة، سواء في الفرن أو بوصفات أخرى سواء بالجبنة أو بالعسل و الصويا صوص، أو سلمون كيك.

ويُقدم هُن طرق مختلفة لعمل السلمون في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير سلمون كيك

جبنة كريمي

زيتون أخضر

زيتون أسود مخلي

شبت مفروم

تونة

سلمون مدخن

خبز توتست منزوع الحواف

طريقة تحضير سلمون كيك

- يخلط الجبن الكريمي بالزيتون الأسود والأخضر المخلي مع الشبت والتونة في الكبة.

- فى قالب إنجلش كيك يرص السلمون المدخن على الحواف، وفي الأسفل ومن فوقه طبقة من الحشو.

- تضاف طبقة من التوست منزوع الحواف، وتكرر هذه الخطوة على أن تكون آخر طبقة من السلمون.

- يترك ساعتين ليتماسك ثم يقطع ويقدم.

مقادير سلمون بالعسل و الصويا صوص

سلمون

عسل

صويا صوص

ثوم

ليمون

كزبرة خضراء

جنزبيل طازج

زبدة

نودلز

ملح

فلفل

طريقة تحضير سلمون بالعسل و الصويا صوص

- اعصري الليمون على قطع السلمون.

- قومي بفرم الثوم مع الجنزبيل طازج وصويا صوص والليمون المقطع وملح وفلفل وكزبرة خضراء.

- قومي بتتبيل قطع السلمون بالخليط المفروم.

- ضعي قطع السلمون في طاسة ساخنة مع زبدة على النار، حتى تحمر من الجانبين.

- اضيفي عسل النحل واتركيها حتى تنضج وقدميها مع نودلز.

مقادير سلمون بالجبنة

سلمون أحمر

بيض مسلوق

بطاطس مسلوقة

كريمة لباني

لبن

بودرة زعفران

جبنة بارميزان

صلصة طماطم

زبدة

ملح

فلفل

ثوم

بصل

طريقة تحضير سلمون بالجبنة

- تبلي السلمون بزعتر، ثم ضعيه في طاسة على النار مع قطعتين زبدة، وحمري السلمون من الجانبين.

- افرمي الثوم والزعتر وزيت الزيتون وبصل.

- اضيفي الخليط المفروم إلى الطاسة مع السلمون.

- اضيفي البيض المسلوق وملح وفلفل، ثم صبي عليها الكريمة اللباني واتركيها لتغلي مرة.

- افرمي البطاطس المسلوقة مع لبن وملح وفلفل، ثم قدميها مع السلمون والبيض المسلوق ورشة جبنة بارميزان.