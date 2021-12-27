طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. «زي المحلات في 10 دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة والجمبري، ثنائي رائع على سفرة السي فوود، إذ تعد من الأكلات التي يمكن عملها بسهولة في البيت، لما لها من مذاق مميز مختلف عن باقي الأطعمة الأخرى، وفيما يلي خطوات عمل المكرونة بالجمبري بالكريمة، والصوص الأحمر مثل المحلات، في 10 دقائق، وذلك على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري والكريمة

نصف كيلو من الجمبري المقشر.

400 جرام من المكرونة والشكل حسب الرغبة.

ملعقة ثوم مفروم.

كوب من كريمة الطبخ.

ثمرة فلفل.

زيت نباتي.

كوب لبن.

2 ملعقة دقيق.

نصف كوب من الجبن البرميزان.

طريقة تحضير المكرونة بالجمبري والكريمة

- تسلق المكرونة بالطريقة التقليدية.

- يغسل الجمبري جيدا بالليمون والخل وتنظيف الظهر وفتحه بالسكين وإزالة أي زوائد.

- يتبل الجمبري بالثوم و الملح.

- تسخن مقلاه على نار متوسطة ويوضع بها الجمبري.

- يقلب معه الفلفل المقطع صغير، فهو يعطي نكهه رائعة للطبق.

- يستوي الجمبري عندما يتغير لونه من الغامق إلى الوردي.

- توضع ملعقتين من الزيت النباتي في مقلاة وعليها ملعقتين من الدقيق.

- التأكد من أن الدقيق ذائب تمامًا في الزيت، ثم يضاف اللبن والكريمة ويقلب ليصبح سميك.

- يضاف الجمبري والمكرونة، وتقلب المكونات معًا لمدة دقيقة.

- يضاف الجبن المبشور فوق على المكرونة، ليسيح مع حرارة الصوص و يعطي نكهه رائعة.

- تقدم ساخنة ولا تترك لتبرد لأن الصوص سيتجمد.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري والصوص الأحمر

كيس مكرونة، واختار الشكل المفضل.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

250 جرام جمبري.

170 جرام صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

أوراق كزبرة كاملة.

قطع ليمون للتقديم.

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والصوص الأحمر

تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

إغلي الزيت على درجة حرارة مرتفعة، ثم يضاف الجمبري.

يقلب الجمبري لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه وردي.

تضاف الصلصة وتترك لمدة 1-2 دقائق.

تضاف المكرونة المسلوقة والكزبرة، وتقلب المكرونات جيدا مع إضافة الملح والفلفل.

تقدم ساخنة مع أوراق الكزبرة و قطع الليمون.