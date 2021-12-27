7 علامات تحذيرية تدل على إصابتك بـ«كهرباء القلب».. أكثر مسببات الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص حول العالم، من ضغوط حياتية ونفسية تحدث مشاكل خطيرة في القلب، أكثرها شيوعًا «كهرباء القلب» التي تتحكم في إيقاع ونبضات القلب، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز الأعراض، ومتى يجب زيارة الطبيب عند الإصابة بخلل في كهرباء القلب، وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية بإنجلترا «nhs».

ويلجأ الأطباء للمخطط الكهربائي، بجانب بعض الاختبارات الأخرى لتشخيص الحالات والخلل الذي يؤثر على القلب، إذ تمتلك عضلة القلب نظامًا كهربائيًا يساعد على تحفيز عملية النبضات، وإذا قُطعت الإشارات الكهربائية، فإنه يؤثر على فعالية عمل القلب، وتظهر الأعراض إما بزيادة في الخفقان أو بطء شديد.

وهناك حالات أخرى لحدوث خلل في نبضات القلب، ومن أبرزها ارتفاع ضغط الدم، فهو ليس مرض بذاته لكنه يؤدي بشكل أو بآخر للإصابة بحالات خطيرة مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

مشكلة كهرباء القلب «مرض العصر»

يقول الدكتور «جمال شعبان» عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أعراض كهرباء القلب يمكن أن يكتشفها الطبيب خلال الفحص الروتيني، ومع ذلك الأعراض قد لا تشير بأن المريض يعاني مشاكل خطيرة، ومن أبرزها:

- خفقان في الصدر

- تسارع في ضربات القلب

- ضربات قلب بطيئة

- شعور بألم في الصدر

- بعض الحالات تشعر بضيق في التنفس

- شعور بالدوار أو الدوخة

- الإغماء والتعرق الشديد

كهرباء القلب وأبرز أعراضها

ويضيف عميد معهد القلب السابق: «عدم انتظام ضربات القلب سواء بسرعة الخفقان أو بطئها هي من إحدى العلامات لوجود مشكلة ما في القلب، وتشمل صعوبة التنفس والإغماء وألم في الصدر».

متى تحدث كهرباء القلب؟

يقول «شعبان» تحدث المشكلة عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنظم نبض القلب بشكل صحيح، مما ينتج عنه خفقان في القلب بشكل سريع جدًا أو بطيء، ويتابع:« الذبذبة البطينية أخطر أنواع عدم انتظام ضربات القلب، وفي كثير من الأحيان تكون مميتة، وتحدث عندما ينبض القلب نبضات كهربائية سريعة وغير منتظمة، وهذا يجعل الضخ في البطينين ترتجف بشكل عديم الفائدة بدلاً من ضخ الدم، وينخفض ضغط الدم مما يؤثر على إمداد الدم».