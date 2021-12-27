طريقة عمل العجة المصرية بوصفات سريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجة البيض المصرية.. من الاكلات الكلاسيكية التي تحضر بشكل روتيني في البيت، وتزداد في فصل الشتاء، لأنها مشبعة بالبروتينات، وبها الكثير من العناصر الغذائية الهامة للأطفال والكبار، وتحرص الأمهات على تحضيرها في العشاء، وفيما يلي طريقة عمل العجة المصرية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل العجة المصرية

٥ ملاعق كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة باكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

6 بيضات.

نصف كوب جبن مبشور أي نوع.

ربع كوب حليب.

نصف ثمرة بصل، شرائح.

نصف ثمرة فلفل أخضر، شرائح.

ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة زيتون أسود شرائح.

ثمرة طماطم متوسطة، مقطعة.

نصف ملعقة كبيرة سمن.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير العجة المصرية

يسخن الفرن وتدهن صينية بالسمن أو الزيت.

يخلط في طبق صغير، الباكينج باودر والخميرة مع الدقيق، ويوضع جانبا.

يخفق البيض في وعاء عميق مع الحليب والملح والفلفل.

تضاف الخضروات والزيتون ويقلب جيدا.

يضاف الجبن مع الاستمرار في التقليب.

يضاف الدقيق تدريجيا.

تسكب عجة بعناية في صنية الفرن، وتخبز العجة لـ20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

طريقة عمل العجة المصرية بالبقدونس

خمس بيضات.

حزمة بقدونس.

نصف كوب دقيق.

بصلة متوسطة الحجم.

حزمة كزبرة.

ثمرة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

رشة بهارات حسب الرغبة.

ثمرة فلفل أخضر رومي.

طريقة تحضير وتجهيز العجة المصرية

يوضع القليل من الزيت يحمر فيه البصل بعد تقطيعها لقطع متوسطة.

يرفع البصل عن النار، ثُم يترك حتى يبرد.

في وعاء عميق، يوضع البيض، وجميع الخضروات بعد تقطيعها.

تقلب كل المكونات جيدا ثُم يضاف الدقيق على مرحلتين ويخفق المزيج جيداً.

إذا كان الخليط سميكا يضاف الماء.

تدهن صينية الفُرن بالزيت أو السمن، ثُم يصب خليط العجة فيه، وضعي الصينية في الفُرن لحين النُضج.