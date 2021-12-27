طفلة تنهار من البكاء بسبب هدية رأس السنة الجديدة.. والدتها لم تتمالك نفسها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته دقائق معدودة، التقط طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7 أعوام، دخلت في حالة بكاء هيستيرية، وخلفها والدها الذي كان يحاول تهدئتها، أثناء فتحها هدية العام الجديدة التي فاجئتها بها الأسرة، ووثقوا تلك اللحظات وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي لقيت تفاعلًا كبيرًا من الرواد، متعاطفين مع الطفلة وإحساسها، كونها تعاني من حساسية شديدة تمنعها من تربية الحيوانات وبخاصة الكلاب، لتقرر الأسرة البحث عن نوع لا يُسبب في الحساسية ويقدمونه لها كهدية في رأس السنة.

الطفلة تنهار من البكاء فور رؤية هدية السنة الجديدة

بكاء الطفلة كلير هامر، البالغة من العمر 7 أعوام، جاء بسبب حصولها على الأمنية التي تمنتها لسنوات، وهي الحصول على جرو، تتولى رعايته وتربيته، ووجهت الأم سؤالا لها، لمحاولة إخراجها من حالة الحزن الشديدة التي كانت بها، قائلةً:«هل هي لطيفة»، لترد الطفلة مرددةً:«نعم».

جرو في صندوق هدايا

جاءت تلك الهدية بعدما تمنتها الطفلة كثيرا، كونها تعاني من حساسية من الحيوانات وبخاصة الكلاب، ولكن حاولت الاسرة البحث عن نوع لا يُسبب حساسية، وبالفعل حصلوا عليه، وأعطوا لها كهدية مميزة للعام الجديد 2022، والتي استقبلته بحفاوة وبكاء شديد.

بكاء وفرحة وتحقيق أمنية قديمة

دقت الأم جرس الباب وانتظر الأب بداخله، حتى يوثقوا رد فعل الابنة، التي ما أن بدأت في فتح الصندوق لم تستطع حبس دموعها، حتى الأم لم تستطع أن تتماسك هي الأخرى، وفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني.

الأم تروي القصة

تحدثت الأم، عن كواليس الهدية التي أحضرتها لصغيرتها، قائلة:«لقد كانت تسأل عن جرو لطالما أتذكرها، فهي مجنونة تمامًا بالكلاب، انفجرت في البكاء من الفرح».