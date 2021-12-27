أمنية صادمة لـ هند صبري في السنة الجديدة.. شاركت متابعيها عبر «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

انضمت النجمة هند صبري، للفنانات اللاتي دخلن واقتحمن منصة الفيديوهات على «تيك توك»، إذ ظهرت خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث عن أمنياتها خلال السنة الجديدة 2022.

ظهرت الفنانة هند صبري، في الفيديو من داخل منزلها، في أول ظهور لها على «تيك توك»، إذ علقت قائلة:«أخيرًا حساب على تيك توك.. تابعوني هناك»، وتحدثت خلال الفيديو عن أمنياتها للسنة الجديدة2022، ردًا على سؤال:« إيه طموحاتك في السنة الجديد؟.. لترد قائلة:«إن القيامة تقوم».

تعليقات الرواد على دخول هند صبري «تيك توك»

آلاف من التعليقات تلقتها الفنانة هند صبري، على مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بينهم:«هندوش بدأت اقلق والله عليكي، فاضل تيك توك نسيتي تعمليه، عسل أوي، ايه الحلاوة دي، في حد يخض حد كدة، أهلا بيكي في عالم التيك توك، عايزين نشوف فيديوهات أكثر وأكثر، وحشتينا يا نجمة».

هند صبري تطل على متابعيها بالحجاب

وكانت شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة من الحرم المكي، وهي تؤدي مناسك العمرة، وظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعباءة سوداء، وعلقت عليها بـ«إيموشن» الشكر، والتي اعتقد الجمهور بإنها ارتدت الحجاب داعيين لها بالثبات عليه.

يذكر أن الفنانة هند صبري، كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هجمة مرتدة، الذي شاركت فيه بجانب أحمد عز وماجدة زكي وأحمد فؤاد سليم وخالد أنور وهشام سليم ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وتستعد لعرض مسلسلها الجديد«البحث عن علا» الذي تشارك فيه بجانب سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادي الباجوري.