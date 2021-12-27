3 إصابات متكررة يتعرض لها مرضى السكر.. إليك الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتعرض مرضى السكري لخطر دائم لارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد يؤدي تجاهل العلامات التحذيرية إلى مشاكل صحية خطيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى التهابات متكررة في الجسم، بما في ذلك مرض القلاع والتهاب المثانة والتهابات الجلد، وفقًا لخبراء في هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وفيما يلي أهم الإصابات المتكررة التي قد يتعرض لها مرضى ارتفاع نسبة السكر في الدم وفقًا لموقع express.

-مرض القلاع

القلاع هو عدوى فطرية تؤدي إلى إفرازات بيضاء، تشبه الجبن القريش، موجودة حول الأعضاء التناسلية لدى الرجال والنساء، وتسمى بـ" فطر المبيضات"، الذي ينمو في ظروف دافئة ورطبة عندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري غير المتحكم فيه بشكل جيد.

عند النساء، سيكون هناك حكة وتهيج حول المهبل، بالإضافة إلى وجع ولاذع أثناء ممارسة الجنس أو عند التبول، أما بالنسبة للرجال فيحدث تهيج وحرقان واحمرار حول رأس القضيب وتحت القلفة، كما سيواجهون رائحة كريهة وصعوبة في سحب القلفة.

قد يظهر القلاع أيضًا في الإبطين وبين الأصابع، مما يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم ينتشر مع إفرازات بيضاء أو صفراء.

-التهاب المثانة

التهاب المثانة وصفته هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بأنه نوع شائع من عدوى المسالك البولية، وتشمل الأعراض الرئيسية لها الألم أو الحرقان أو اللسع عند التبول.

وقد تشمل العلامات الأخرى الحاجة إلى التبول كثيرًا وبشكل عاجل أكثر من المعتاد، وكذلك البول الداكن أو المعكر أو ذو الرائحة القوية، كما يكون هناك أيضًا ألم أسفل البطن، بالإضافة إلى الشعور بالتوعك والألم والمرض والتعب.

يحدث التهاب المثانة بسبب بكتيريا غير ضارة موجودة في الأمعاء أو الجلد، وعندما تدخل هذه البكتيريا في مجرى البول وتنتقل إلى المثانة تسبب حدوث مشاكل.

-الالتهابات الجلدية البكتيرية

يمكن أن يوفر ارتفاع نسبة السكر في الدم بيئة جيدة لتكاثر البكتيريا، وأشارت جمعية السكري الأمريكية إلى أن الالتهابات الجلدية البكتيرية يمكن أن تحدث لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تشمل الأمثلة الدمل والدمامل والتهاب الجريبات والجمرات، وأشار هيئة الخدمات الصحية إلى أن مرضى السكري يعانون من عدوى بكتيرية أكثر من غيرهم.

ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى الشعور بالعطش المتزايد وجفاف الفم، إضافة إلى ذلك، بينما يحاول الجسم إفراز السكر الزائد، فمن المرجح أن تكون الحاجة إلى التبول أكبر من المعتاد.

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

-التعب

-رؤية مشوشة

-فقدان الوزن غير المقصود

-آلام في البطن.