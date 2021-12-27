للمتزوجات.. طرق بسيطة لحساب أيام التخصيب للمساعدة على الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن النساء لا يمكن أن يحملن طوال الشهر ولكن فقط في أيام محددة تدعم الإخصاب، وتتنوع "فترة الإنجاب"، أو الأيام التي تكون فيها فرص الحمل أعلى، وفقًا لطول مدة الدورة الشهرية.

عندما تبلغ الفتاة سن البلوغ، يطلق المبيضان بويضة ناضجة كل شهر تنتقل بعد ذلك إلى أسفل قناة فالوب وتعرف هذه العملية باسم الإباضة.

لتحضير نفسها للبيضة، تزداد سماكة بطانة الرحم، يحدث هذا حتى تحصل البويضة على التغذية والراحة إذا تطورت، أي حدث الحمل. ومع ذلك، إذا لم يحدث إخصاب تتدهور البويضة وتنسف بطانة الرحم مع الأوعية الدموية، هذه هي عملية الحيض التي تحدث كل شهر عند النساء إذا لم ينجبن، ومن ثم، فإن اليوم الذي يطلق فيه المبيضان البويضة ويشكل بعض الأيام التي تسبقها معًا نافذة الإخصاب، يعتمد عدد الأيام على طول الدورة الشهرية، إن ممارسة الجماع خلال هذه الفترة هو أفضل وقت للحمل، وفقا لموقع timesofindia.

كيف تتبع؟

إن معرفة موعد الإباضة مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بالحمل، لأنه يسمح لك بممارسة الجماع في الأيام المناسبة بحيث تكون فرص الحمل في أعلى مستوياتها وتكون الظروف المثلى لحدوث ذلك.

نظرًا لعدم وجود فرص تقريبًا للحمل قبل أو حتى بعد أربع وعشرين ساعة من نافذة الخصوبة، يجب أن تنتبه المرأة جيدًا لدورتها الشهرية وتحسب فترة الخصوبة بدقة حتى لا تفوت أفضل أيام الحمل.

يفضل معظم الناس تحديد تواريخ دورتهم الشهرية في التقويم لتتبعها، في الوقت الحاضر، تتوفر التطبيقات التي تتعقب دورتك الشهرية وتحتفظ بسجل لجميع العوامل الأخرى التي قد تؤثر عليها للحصول على نتائج أفضل.

كيف تحسبين أيام الخصوبة؟

اليوم الذي تبدئين فيه الحيض هو اليوم الأول من دورتك الشهرية، وبالتالي النقطة المرجعية لجميع الحسابات، بناءً على طول دورتك، احسبي يوم الإباضة الذي يقع في منتصف الدورة، إذا كانت فترة الدورة الشهرية للمرأة هي الدورة التقليدية ذات الثمانية وعشرين يومًا، فستحدث الإباضة في منتصف الدورة في اليوم الرابع عشر، خمسة أيام تسبقه سيكون اليوم التاسع، وبعد ذلك سيتم النظر في نافذة الخصوبة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر.

تعتبر الأيام الأكثر خصوبة هي الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الإباضة، يعتبر يوم الإباضة مناسبًا أيضًا للحمل، ولكن يجب ملاحظة أنه بعد اثني عشر إلى أربع وعشرين ساعة من الإباضة، تنخفض فرص الحمل إلى الصفر بسبب تدهور البويضة.