6 نصائح تخلصك من تجاعيد الشعر دون فرد.. علاجات منزلية غير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الشعر تاج المرأة».. هكذا حكمت العادات والتقاليد المصرية على النساء، بأنه كلما ازداد الشعر نعومة وطولا، اتصفت المرأة بالجمال، لذا تحرص النساء على الاعتناء بالشعر، وخاصة صاحبات المجعد اللائي يشعرن أحيانًا بصعوبة في كيفية الاهتمام به لطبيعته الصعبة، لكن هناك مجموعة من الخطوات يوضحها الموقع الأمريكي «matrix» المختص بالعناية للشعر، إذا اتبعتها الفتيات سيجدن سهولة أكبر في كيفية التعامل مع شعرهن وتحويله من خشن لناعم.

الشعر المجعد وكيفية العناية

الشعر المجعد أو الخشن.. أحد أكثر أنواع الشعر الشائعة حول العالم، وهناك عادات سلبية تجعل الاعتناء به أمر في غاية الصعوبة، مثل الإفراط في استخدام أدوات التمليس بالحرارة، بالإضافة لسوء التغذية والإجهاد.

نصائح للعناية بالشعر المجعد وتحويله من خشن لناعم

- تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، لأن التعرض للشمس يجعل خصلات الشعر أكثر خشونة، لذلك ينصح الخبراء باستعمال منتجات مزودة بعوامل حماية من الشمس.

- النوم على وسائد بأغطية حريرية، فهي تحمي خصلات الشعر من عملية الاحتكاك التي تزيد من جفافه.

- استعمال المشط العريض وتمشيط الشعر وهو رطب، لأن تسريحه وهو جاف يزيد من تكسره وتساقطه.

- تجنب الإفراط في غسل الشعر، حيث يجعل الفروة جافة مما يسبب شعورا بالحكة وينتج عنها انتشار القشرة.

- استعمال منتجات تحتوي على مواد طبيعية.. لأن معظم أنواع الشامبو تحتوي على مواد كيميائية تجعل الشعر أكثر جفاف، ومع الشعر المجعد أو الخشن يزداد الأمر سوءا.

- تجنب تجفيف الشعر بشكل قوي، وتركه يجف في الهواء دون اللجوء للمجفف، وبعد ذلك يُوضع عليه القليل من مستحضرات الترطيب الخاصة بالشعر.

علاجات منزلية للشعر الجاف

يقدم موقع «healthline» مجموعة من الطرق والعلاجات المنزلية لـالشعر الجاف، غير المكلفة.

ماسك الحليب والشوفان

ماسك الحليب والشوفان يساعد في منح الشعر الترطيب المناسب، كل ما عليك فعله خلط نصف كوب من الشوفان، مع إضافة 3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند واللوز وزيت الأرغان.

يوزع الخليط على جذور الشعر إلى أطرافه، ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

ماسك الموز والعسل

خليط الموز والعسل يساعد على جعل الشعر أكثر انسيابية، احضري موزة ناضجة وثمرة أفوكادو واهرسيهم مع ملعقة كبيرة من العسل.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء جيدا.