عروسة تشتري فستان زفاف «فخم» بـ47 جنيها.. حيلة ذكية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بموقف غريب من نوعه، تصدرت فتاة أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اشترت فستان زفافها بمبلغ زهيد، أثار دهشة الآلاف من نشطاء السوشيال ميديا، حول كيفية الحصول عليه بتلك النقود البسيطة، عكس المعتاد عليه خاصة عند شراء فساتين الزفاف.

تفاصيل شراء العروس للفستان

وحسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت العروس الأمريكية التي تدعى راتشيل موسي، صاحبة الـ26 عامًا، عبر الحساب الشخصي لها على منصة الفيديوهات «تيك توك»، تفاصيل شرائها فستان زفافها مقابل 3 دولارات فقط، أي ما يعادل 47 جنيه مصري.

وتعرف الفتاة العشرينية وسط أصحابها بأنها ماهرة في التسوق، وشراء العديد من أغراضها الشخصية بمبالغ زهيدة، وذلك بعد التجوال في المتاجر، واستكشاف العديد منها من أصحاب البضائع غير الباهظة، وهو ما قامت به خلال شراء فستان زفافها، ما أثار دهشة الكثير من الفتيات في بلادها.

أسعار فساتين الزفاف

جدير بالذكر، أن فساتين الزفاف تتراوح أسعارها من 500 دولار حتى 2500 دولار في المنطقة التي تقطن بها العروس بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ما أثار دهشة الفتيات وتوجيه التساؤلات المختلفة لها، عن كيفية حصولها على هذا الفستان المميز بهذا الثمن الذي يكاد لا يذكر على حد أقوالهم.

@rachelconnealy Reply to @lacuele I thrifted this silk dress right after we got engaged and still wore it for the ceremony ##weddingdressoriginal sound - Liah_19

تعليق العروس على الفستان

وخلال الصور التي نشرتها «راتشيل» علقت: «لقد ارتديت هذا الفستان الحريري في حفل زفافي، فقد قمت بشراؤه مقابل لا شئ تقريبًا»، وجاء الفستان بأنصاف أكمام ومصممًا من الحرير، وتميز ببساطته الشديدة.

تشبيه العروس بـ ميجان ميركل

وخلال التعليقات التي تلقتها العروس العشرينية، تم التشبيه بين إطلالتها وإطلالة ميجان ميركل، زوجة الأمير هاري، في حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم منذ أعوام، إذ اقترب التصميمان من بعضهما البعض إلى حد كبير، وهو ما لاحظه الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.