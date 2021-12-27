حقيقة طلاق أحمد السقا وزوجته.. مها الصغير: حصل مرتين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، تصدر محرك البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ تم تداول بعض الأنباء حول انفصالهما على صفحات كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور الأخيرة في لقاء إعلامي، مؤخرًا، وحديثها عن علاقتها بزوجها الفنان.

طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير

أثار الحديث عن طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، لقاء الأخيرة في برنامج «CutheCrap» على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، الذي كشفت خلاله كواليس علاقتها بزوجها على مدار أعوام مضت، لافتة إلى أنهما انفصلا مرتين فيما مضى، لكنهما عادا سويًا، وهو ما شكل صدمة كبيرة للعديد من المحيطين بهما.

وأوضحت «مها»: «انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

وأشارت زوجة السقا، إلى أنها تزوجت في سن العشرين، وهي مرحلة مبكرة للزواج وفق تصريحاتها: «في أول العشرينات ما بتفكريش في شريك حياتك، هينفع أب، هينفع زوج، هينفع يشيل مسؤولية، أنتي في السن ده بتفكري في أنك هتتجوزي، وفي فستان الفرح، وهقضي الهاني مون فين وكده».

معلومات عن زوجة السقا

تدوال كواليس طلاق أحمد السقا وزوجته مها الصغير، كان صادما للجمهور، وبدأ كثير من الناس يبحثون عن معلومات عن أم أبناء الفنان الشهير، إليكم أبرزها:

- من مواليد عام 1980، أي تبلغ من العمر 41 عامًا.

- والدها مصفف الشعر الراحل الشهير محمد الصغير.

- تزوجت من السقا في نوفمبر 1999، بعد أن تقابلا خلال تحضيرات فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، إذ أنها كانت تدرس بالجامعة ذاتها وقت التصوير.

- أنجبت من زوجها 3 أبناء: «ياسين وحمزة ونادية».

- تعمل في مجال الإعلام، وتشارك في تقديم البرامج المختلفة.

- ارتدت الحجاب قبل عدة سنوات، ثم خلعته مرة أخرى.

- يتابعها حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ما يقرب من 280 ألف شخص.