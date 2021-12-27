الامارات | مأساة عريس في الطريق إلى حفل زفافه

شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة عريس في الطريق إلى حفل زفافه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مقطع فيديو، جرى تصويره في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، مأساة عريس اعترض طريقه قطاع طرق مسلحين، بينما كان وعائلته في الطريق الى حفل زفافه وتعرض للضرب قبل سرقة أغراضهم الثمينة.

ونقل موقع «سبق» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن لصوصًا اعترضوا، طريق عريس كان في طريقه إلى حفل زفافه، وأجبروه على التخلي عن ساعة «رولكس» الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أربعة من أفراد أسرته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء، وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي، حيث قاموا في إحدى المرات بسرقة ساعتي «رولكس» يبلغ ثمنهما حوالي 37 ألف دولار.

وقالت الشرطة : «تم اعتقال اللصوص الثلاثة، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة»، وكاشفة أن عمر أحدهما 22 عامًا، فيما يبلغ الآخران 19 عامًا فقط.

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