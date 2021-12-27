الامارات | أعراض متحور أوميكرون.. علامات قد تظهر على الجلد

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متحور أوميكرون.. علامات قد تظهر على الجلد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تزال عدد من الدول تسجل زيادة في الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، وخاصة المملكة المتحدة، ويبدوا أن أعراض المتحور الجديد تختلف عن السلالات السابقة، ومنها علامة قد تظهر على الجلد أبلغ عنها بعض المصابين.

ووفق صحيفة إكسبريس البريطانية فإن دراسة شاركت فيها كلية هارفارد للصحة العامة وكلية كينجز كوليدج لندن، أبلغ عدد من المصابين بالمتحور الجديد عن حدوث طفح جلدي لديهم.

وأبلغ المصابون عن الأعراض التي يعانون منها عبر تطبيق ZOE COVID Study، والذي يستخدم في المملكة المتحدة لمراقبة أعراض فيروس كورونا وتتبع انتشاره.

وأفاد المصابون بأن علامات الطفح الجلدي ظهرت لدى بعضهم في أصابع اليدين والقدمين، وكانت عبارة عن نتوءات حمراء وأرجوانية مع شعور بالألم.

وأبلغ 21 بالمائة من مستخدمي التطبيق عن أنهم تعرضوا للطفح الجلدي، فيما قال 17 % إن الطفح الجلدي كان من الأعراض الأولية التي ساعدت على اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بمتحور أوميكرون، ما يلي:

حكة الحلق سيلان الأنف العطس آلام عضلية خفيفة التعب الشديد التعرق الليلي فقدان الشهية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news