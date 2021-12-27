صادق ويحب بإخلاص.. مواليد 5 أبراج لن تخونك أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تلعب الثقة والولاء دورًا كبيرًا في بناء جميع العلاقات العاطفية، وهناك عددًا قليلاً من الأشخاص الأكثر ولاءً وجدارة بالثقة من الآخرين، ويمكننا التعرف عليهم من خلال السمات الشخصية لكل برج، وفق ما ورد في موقع "timesofindia".

- الحمل:

يتسم مواليد هذا البرج بالحنية والكرم، لذا لا يقبلون على خيانتك أبدا، ويرغبون في البقاء بجانبك بغض النظر عما يحدث.

- الثور:

لا داع للقلق بشأن تعرضك للخيانة من قبل مواليد الثور، لأنهم دائمًا ما يكونون صادقين بشأن ما يريدون ويفعلونه.

- الميزان:

يعرف جيدا مولود هذا البرج أن العلاقات العاطفية لا يجب الاستهتار بها، فهو لا يمكنه أبدًا التفكير في خيانة شخص ما.

- العقرب:

يتميز العقرب بالصدق وحبه الشديد لشريك حياته، إذ إنه جدير بالثقة للغاية ولن يفعل أي شيء لكسر قلب أي شخص.

- الجدي:

من أهداف حياتهم عدم خيانة أي شخص، فهم مخلصون جدا لشريك حياتهم.