هذا هو السبب الحقيقي وراء رغبتك في تناول البطاطس المقلية بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطاطس المقلية من الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار، لما لها من مذاق شهي، لكن هل تعلم ما السبب الحقيقي وراء الرغبة الشديدة في تناولها بكثرة ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "healthdigest".

البطاطس المقلية غنية بالصوديوم والكربوهيدرات والدهون، لذا يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الملح علامة على عدم توازن الكهارل، والذي يمكن أن ينتج عن الجفاف أو التدريبات الشاقة أو اتباع نظام غذائي صارم.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات بالإرهاق أو ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا يفسر سبب شعورك بالحاجة إلى تناول البطاطس المقلية أو الخبز أو المكرونة بعد يوم طويل في العمل، ويلعب النظام الغذائي الصارم دورًا أيضًا في ذلك.

وأفادت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أن البطاطس المقلية والأطعمة الدهنية الأخرى تحفز إنتاج endocannabinoids في الدماغ، وتؤثر هذه المواد الكيميائية على الشهية والتذوق، ما يزيد من الجوع والرغبة الشديدة في تناول البطاطس المقلية.

ووجد أن استهلاكها يزيد من نسبة الوفيات، وكما لاحظ الباحثون، فإن هذا الطعام المفضل للكثيرين يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وحالات أخرى مرتبطة بأمراض القلب، لكن يمكنك التخفيف من هذه المخاطر من خلال البحث عن طرق صحية لإشباع رغباتك الشديدة.

جرب هذه البدائل الصحية:

تحتوي البطاطس المطهوة بالفرن على نفس القدر من النكهة مثل المقلية، ولكن دون السعرات الحرارية الزائدة، ويمكنك أيضًا تجربة المحمصة مع الجزر الأبيض أو اللفت أو الحمص المحمص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، واستهلاك الكثير من الماء، وتناول وجبة خفيفة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة ، أو بذور اليقطين ، أو المكسرات ، أو الخضروات الورقية بعد التمرين لمنع اختلال توازن الكهارل.