6 أطعمة ومشروبات تسبب اصفرار البول.. منها المأكولات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر البول مؤشرًا جيدًا على جودة النظام الغذائي، ويؤدي تناول أطعمة معينة إلى تغيير اللون والرائحة والرواسب.

ونستعرض فيما يلي 6 أنواع من الأطعمة والمشروبات، التي قد تسبب عكارة واصفرار البول، وفقًا لموقع timesofindia.

- الطعام المالح

وتشمل بشكل رئيسي الرقائق المصنعة والأغذية المعلبة واللحوم المقددة، يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة مع عدم تناول كمية كافية من الماء إلى الجفاف وتعكر البول.

- شراب الذرة عالي الفركتوز

هذه المادة المضافة التي تبدو غير ضارة تقريبًا لكل عنصر من المواد الغذائية المعبأة خاصة المشروبات الغازية والحلويات عند تناولها بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة إنتاج حمض اليوريك مما يؤدي إلى التعكر.

- منتجات الألبان

يؤدي الإفراط في تناول الحليب ومنتجات الألبان إلى زيادة الفوسفور في الجسم مما يؤدي إلى عكر البول، ويتم تسريع هذا عندما يكون لدى الشخص مرض أساسي في الكلى.

- اللحمة

وهذا يشمل اللحوم الحمراء والدواجن التي تؤدي مرة أخرى إلى إفراز كميات زائدة من الفوسفور الذي يتحد مع فائض الملح على شكل لحوم مصنعة مما يتسبب في تعكر البول.

- المأكولات البحرية

أنواع معينة من المأكولات البحرية مثل السردين والأنشوجة والمحار تحتوي على نسبة عالية من البيورينات التي تتحول إلى حمض البوليك مما يؤدي إلى تغير لون البول.

- الكافيين

إن الإفراط في تناول القهوة والشاي بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر مع الكافيين هو الذي يسبب فقدان الماء مما يؤدي إلى الجفاف.