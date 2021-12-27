الامارات | تحذير طبي: لا تشربوا الشاي شديد السخونة !

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي: لا تشربوا الشاي شديد السخونة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمكن الوقاية من بعض أنواع السرطانات عن طريق النظام الغذائي الصحي، وتشير بعض الدراسات إلى أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتفاديها للمساهمة في تعزيز الوقاية من السرطان، وأحد هذه المشروبات هو الشاي شديد السخونة.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن بعض النتائج العلمية تشير إلى أن شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات، وتوضح دراسة حديثة أن شرب الشاي في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء تحديداً.

واعتمدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للسرطان، على بيانات تم جمعها من أكثر من 50000 مشارك، قدموا جميعاً معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى تعتبر مؤثرة على خطر الإصابة بالسرطان.

ووفق جمعية السرطان الأمريكية، يستمتع الكثير من الناس بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة، ولكن يُنصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب، لأن شرب الشاي الساخن جداً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أنه نظراً لاختلاف التقاليد من بلد إلى آخر، كذلك تختلف طرق تناول الشاي، وفي المملكة المتحدة يضيف معظم الناس الحليب البارد إلى الشاي، مما يؤدي إلى تبريده سريعاً.

ونوهت الدراسة إلى أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً على خطر الإصابة بالسرطان من شرب الشاي شديد السخونة، مثل التدخين وتناول الكحوليات.

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