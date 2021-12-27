الامارات | جمل غاضب يودي بحياة شاب أردني

شكرا لقرائتكم خبر عن جمل غاضب يودي بحياة شاب أردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب اردني في منطقة الخالدية في محافظة المفرق الأردنية، جراء تعرضه لضربة قاضية من جمل غاضب.

وبحسب عدد من من المواقع المحلية، فإن الراحل اشترى الجمل قبل مدة وظل يحاول ترويضه خلال الفترة الماضية.

وأفادوا بأنه وخلال إحدى محاولات الترويض، انفلت الجمل ووجه ضربات قوية للشاب وألحق به إصابات مميته، وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى المفرق الحكومي إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

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