أسرع طريقة لعمل الجاتوه شاتوه بالمنزل.. لا أحلى ولا أسهل من كده

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحلويات من الأطباق التي لا غنى عنها في المناسبات والأعياد، ومن المعروف أن المصريين دائما ما يعبرون عن فرحتهم في المناسبات بأكل الحلوى، ويعتبر الجاتوه شاتوه من أسهل الأصناف اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة، على خطى الكثير من الشيفات، على رأسهم فاطمة أبو حاتي.

مقادير عمل الجاتوه شاتوه

كوب دقيق منخول.

كوب زيت.

كوب لبن سخن.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام إسباني منخول.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

بيضتان.

معلقة صغيرة فانيليا.

الحشو:

كوب كريم شانتيه خام.

كوب لبن مثلج.

نصف كوب سكر بودرة.

2 معلقة كبيرة كاكاو خام منخول.

لتسقية الكيك:

نصف كوب لبن.

معلقة كبيرة سكر بودرة.

معلقة كبيرة كاكاو خام.

طريقة عمل الجاتوه شاتوه

- داخل الخلاط، ضعي السكر وثلثين كوب اللبن، واتركي الثلث الآخر، واخلطيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

- ضيفي الكاكاو واخلطيهم معا، ثم ضيفي الزيت كمية بكمية، حتي يختلطوا جيد، وتنتهي كمية الزيت كمية.

- بعد تجانس الخليط جيدا، خذي كوبا منه وضعيه جانبا.

- على باقي الخليط، ضيفي باقي اللبن والبيض والفانيليا ورشة الملح، واخليطهم جيدا.

- فى بوله ضيفي الدقيق والبيكنج بودر وقلبيهم، ثم ضيفي الخليط السائل، وقلبي جيدا.

- ادهني القالب بالدقيق كبطانة، ويراعى أن يكون مقاسه 22 أو 24، ويكون مستطيل، ثم ضيفي له الخليط، وادخليه فرن سخن على 180 درجة، لكن ضعيه أعلى الشبكة حتى تمام النضج.

- اخرجيها واقلبيها على شبكة، واتركيها تبرد، ثم قسميها إلى جزئين.

- داخل بولة ضيفي الكريمة والسكر واللبن، واخلطي المكونات حتى تتماسك الكريمة، ثم ضيفي معلقة من الصوص أو الكاكاو واخلطيهم مع بعضهم بعد تقسيم الكيكة.

- اخلطي مكونات التسقية، وسقي الكيك، وبمجرد أن تتشربه، ضيفي الكريمة.

- من الممكن إضافة المكسرات أو الشوكليت شيبس، فقط افرديها وضعي عليها القطعة الثانية، وابدئي في سقيها هي الأخرى.

- بعد تسقيتها اقلبيها على الوش الأملس، وابدئي في فرد كوب الصوص من الخليط، ثم تقطيع كل الأطراف، المهم امسحي السكينة بين كل قطعة، ثم زينيها وقدميها.

- الكيك المتبقي من الجوانب، يمكن وضعه في كاسات، وعليه كريمة ومكسرات أو شيكولاتة مبشورة.