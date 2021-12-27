قبل احتفالات رأس السنة.. اعرفي الطرق الصحيحة لرسم العين وتسريح الحواجب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يستعد الجميع الآن، لاستقبال عام جديد، إذ تتنافس الفتيات على الظهور بإطلالات مميزة تبهر الأنظار، ومن أبرز ما يبحثن عنه أحدث صيحات الموضة في عالم المكياج، للاستقرار على ما يناسب لون بشرتها، ويبرز ملامحها دون تكلف، لتعتمدها خلال سهرات وحفلات رأس السنة.

موضة الحواجب في احتفالات رأس السنة

أداوات حديثة طرأت على عالم التجميل، وأخطاء يجب تجنبها أثناء وضع المكياج خلال احتفالات رأس السنة، تحدثت عنها دينا ديمتري خبيرة التجميل، في لقائها مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي»، كاشفة عن موضة مكياج الحواجب 2022.

وأشارت دينا، إلى أن موضة الحواجب الطبيعية، التي تأخذ فيها الشعرات الشكل المرفوع هي الأبرز، إذ لم تعد الحواجب الرفيعة موضة بعد الآن، لافتة إلى أنه رغم الموضة الرائجة، إلا أن رسمة الحواجب تعتمد أكثر علي شكل وتدويرة الوجه.

الطريقة الصحيحة لرسم الحاجب

عبارة عن رسم خط بالقلم، من فوق الحاجب وخط من تحته، وتسرح الحواجب جيدا لدمج الخطوط، حتى تظهر أكثر طبيعية، ثم تملئ الفراغات ببودرة الحواجب.

صيحات جديدة في تسريح الحواجب

تستخدم الصابونة الخاصة بالحواجب، ورش عليها نقطة من «الميك آب فيكسر» لتسييحها، وباستخدام الفرشة تسرح الحواجب جيدا لتثبيتها.

رسم العين بطريقة سليمة

يعتبر الآيلاينر «عقدة» كل الستات، إذ تجد بعض الفتيات صعوبة في رسمه، وأخريات لا يعرفن الرسمة المناسبة لهن، فالعيون المبطنة يفضل أن يعتمد على آيلاينر رفيع جدا، في حين أن العيون الضيقة تحتاج إلى الآيلاينر السميك، ليعطيها وسع اكثر، والعيون الواسعة لا يناسبها الآيلاينر السميك، لانه يكبر العين زياده عن اللزوم، وأيضا الجفون تلعب دور في رسمة العين فالجفن المبطن يختلف تماما، عن الجفن الغائر، فيمكنك استخدام الآيشادو الغامق للجفن الغائر، لتعطي مساحة للعيون.

نصائح للعيون الحساسة قبل الميك آب

- نظفي فرشك بانتظام، إذ تتلوث فرش المكياج وأدواته بسهولة شديدة، لذلك من الضروري دائمًا، استخدام فُرَش نظيفة حول العين الحساسة، لمنع التهيج أو العدوى.

- استخدامي قطرات العين قبل 30 دقيقة، على الأقل من وضع المكياج، فإذا لم تعطِها وقتًا كافيًا، فقد تكون عيناك أكثر حساسية عند وضع مستحضرات التجميل، مما يتسبب في الدموع.

- لا تستخدمي الماسكرا ذات الألياف، فيمكن أن تتساقط هذه الألياف في عينيك، وتسبب تهيجًا.

- قومي بإزالة مكياج العيون بعناية، واستخدمي منظفًا لطيفًا، أو ماء ميسيلار، لإزالة كل آثار المكياج، للتتركي عينيك نظيفتين وهادئة.