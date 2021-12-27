الامارات | أطعمة تفاقم التهاب المفاصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تفاقم التهاب المفاصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن مكولات اليومية الشائعة تفاقم التهاب المفاصل. وأفادت صحيفة "ديلي كسبرس"، نقلا عن خبيرة صحة بريطانية، فران ماكلوين قولها: "هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل، وإنه من الضرورة التقليل منها قدر الإمكان".

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن خبيرة الصحة الوظيفية في وزارة الصحة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل وأنه لا يوجد حاليا علاج لها.

وأوضحت أن العلاجات المتوفرة تساعد في إبطاء المرض أو التقليل من الألم، مشددة على ضرورة التقليل من الأطعمة، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة التهاب المفاصل بشكل كبير.

وبحسب ماكلوين تشمل تلك المأكولات السكر والغلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا وزيوت البذور والمحليات الصناعية والمواد الحافظة الغذائية والمواد المضافة الأخرى.

وقالت "إذا كان هناك شيء واحد أنصح المصابين بتجنبه أكثر من غيره هو السكر وجميع الكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير"، مضيفة أن تلك الأطعمة تسبب ارتفاعا حادا في نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات، التي تسبب بعض الأمراض الالتهابية بما فيها التهاب المفاصل.

وعلى الرغم من وجود أطعمة معينة من الجيد تجنبها، إلا أن المكز الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينيك" يؤكد أن: "الغذاء دواء. إذا كنت تعاني من ألم التهاب المفاصل، فقد يساعدك تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والخصائص المسكنة - جنبًا إلى جنب مع أي أدوية أو علاجات أخرى يوصي بها طبيبك".

وأوضحت الدراسة أن التهاب المفاصل الروماتويدي غالبا ما يبدأ عندما يكون عمر الشخص بين 40 و 50 عاما، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة به بثلاث مرات، مشيرة إلى أن بعض عادات وتغييرات نمط الحياة الأخرى قد تساعد في السيطرة على الأعراض.



وأشارت الإحصائيات الطبية البريطانية إلى أن هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا في المملكة المتحدة، حيث تصيب حوالي ثمانية ملايين شخص، بينما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من 400 ألف شخص.

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