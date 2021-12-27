ماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجهت إستر تشو، الأستاذة المساعدة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية، نصيحة للشخص الذي يجد نفسه محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات.

نقلت شبكة "سي إن إن"، عن تشو أنه ينبغي على من يجد نفسه في هذا الموقف أن يتحدث إلى هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى ضرورة أن يطالبهم بالالتزام بالكمامة، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

وقالت إن هذا ليس هو الوقت المناسب حتى مهذبا مع الآخرين والسماح للناس بالقيام بما يشعرون به، موضحة أن الأمر يتعلق بالحفاظ على سلامة الجميع.

ورأت أنه في ظل صعوبة الحصول على الفحوصات المنزلية، والطوابير الطويلة لإجراء الفحوص في مراكز الفحص في الولايات المتحدة، فإن الالتزام بتدابير الوقاية الأخرى مثل ارتداء أقنعة N95 أو KN95 أثناء السفر لقضاء العطلات ستكون بالغة الأهمية.

من جهته، قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه يعتقد أنه يمكن للناس أن يشعروا بالراحة نسبيا في السفر بالطائرة إذا حصلوا على اللقاح، وارتدوا الكمامات مثلما هو مطلوب في المطارات وعلى متن الطائرات.