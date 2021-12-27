الرجل في الغيرة بيتصرف إزاي؟.. «الدلو» هيطلق و«القوس» مش فارقله

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الغيرة الزوجية، تدخل ضمن أكثر الأسباب التي تجلب المشكلات بين الزوجين، وتحتاج التعامل بحكمة شديدة لاحتواء الموقف وتجاوزه، تجنبًا لتفاقم الأزمة ووصولها إلىى حد الطلاق في بعض الأحيان، ويمكن للمرأة التعامل بذكاء مع غيرة الرجل، من خلال فهم طبيعة البرج الفلكي الذي ينتمي إليه.

كيف يتصرف الرجل في الغيرة؟

طريقة تعامل الرجل مع الغيرة الزوجية، يشرحها أحمد شاهين، خبير الأبراج الفلكية، خلال حديثه لـ«هن»، بحسب البرج الذي ينتمي إليه الزوج، موضحًا أن الأبراج تنقسم إلى 4 مجموعات: النارية والترابية والهوائية والمائية.

ويشير شاهين، إلى أن المجموعة الهوائية، تضم أبراج «الميزن والجوزاء والدلو»، والنارية «الحمل والقوس والأسد»، وهما المجموعتين الأكثر غيرة، ويليهما المجموعة المائية التي تتسم بغيرة أقل، وتشمل أبراج «العقرب والسرطان والحوت»، وتتصف المجموعة الترابية بأنها الأقل غيرة، وأبراجها «الثور والجدي والعذراء».

الحمل

يتسم برج الحمل بالغيرة الشديدة، التي تكون في بعض الأحيان مدمرة، ومن الممكن أن تكون سببا في القضاء على العلاقة الزوجية، «مش هيعمل حساب لا حب ولا عشرة».

الثور

يتصف رجل الثور بالطبع العنيد والشكاك، ورغم الغيرة الكبيرة، إلا أنه يتصرف بعد اتخاذ القرار بحكمة، «ممكن يشك فيها بس مش هياخد قرار متسرع هيفكر الأول».

الجوزاء

رجل الجوزاء يتصف بالاتزان، خاصة في الغيرة، ويكون قادر على احتواء الموقف.

السرطان

رغم أن رجل السرطان تصف بالغيرة على زوجته، إلا أنه بارع في احتواء الموقف.

الأسد

تغلب الغيرة الشديدة على رجل الأسد، لكنه في حال إذا خطفت منه زوجته الأضواء فقط، «ممكن لو حبت رجل تاني مايغيرش، لكن تخطف منه الأضواء مشكلة».

العذراء

الغيرة بالنسبة لرجل العذراء أمر ثانوي، وليس رئيسي لديه في العلاقة الزوجية، «مبيغرش أوي».

الميزان

رجل العذارء يكون غيور بدرجة كبيرة إلى حد الشك، ورغم ذلك يتسم بالاتزان في قرارته.

العقرب

يعتبر من أكثر الأبراج رومانسية وغيرة على شريكة حياته، لكنه لا يوضح مشاعره أو الغيرة عليها.

القوس

رجل القوس لا يتسم بالغيرة على زوجته، كما أن امرأة القوس تشاركه الصفة ذاتها، «هما عاوزين حرية أكتر».

الجدى

رجل الجدي يتصف بالغيرة، لكنه من الصعب إظهارها، ويفضل الاحتفاظ بمشاعره، «مستحيل يقول إنه غيران».

الدلو

يعتبر من أكثر الأبراج غيرة على شريك حياته، لدرجة أنه من الممكن أن ينفصل عنها تماما.

الحوت

يعتبر رجل برج الحوت من أطيب الرجال وأخلصهم للمرأة، ولا يغير عليها، وقادر على تجاوز الموقف.