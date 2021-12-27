احذر التوقف عن شرب القهوة فجأة.. الشيخوخة المبكرة تنتظرك و5 مخاطر تطاردك

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة على اختلاف أنواعها، تعتبر المشروب الصباحي الأساسي لملايين الأشخاص حول العالم، فكثيرا يبدأ عشاقها يومهم بكوبا منها، كونها تتمتع بمذاق رائع، ورائحة منعشة، بخلاف أنها منبهة لجميع الحواس، وتحسن المزاج وتزيد النشاط، وتمتع بفوائد صحية كثيرة، ورغم كل ما سبق، إلا أن الإقلاع عنها يمكن أن يكون قرارا صائبا لبعض الأشخاص، خاصة مدمني البن.

مخاطر التوقف عن شرب القهوة فجأة

عند اتخاذ القرار بالتوقف عن شرب القهوة، فمن الأفضل تقليل الكمية التي تشربها يوميًا، بشكل تدريجي، وإعطاء نفسك الوقت الكافي لتقبل الوضع الجديد، فبعد أن كان جسمك يعتمد على مشروب البن بشكل أساسي، فإن إزالتها من نظامك الغذائي فجأة، قد يسبب بعض الأعراض غير المريحة، التي تعرف باسم أعراض انسحاب الكافيين، التي نستعرض أعراضها على الجسم وفقا لتقرير موقع «brightside».

الشعور بالصداع

إذا كنت قد استيقظت من قبل، وأنت تعاني من صداع رهيب، فربما تعلم أن كوبًا من القهوة الساخنة القوية، يمكن أن يجعل هذا الألم يختفي، لأنها من المشروبات التي تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في دماغك.

وعندما تقرر فجأة استبعادها من نظامك الغذائي، فإن تلك الخطوة تتسبب في فتح الأوعية الدموية، ما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وقد يتفاعل جسمك مع هذا التغيير المفاجئ، في تدفق الدم بصداع مؤلم ومستمر، بينما يتكيف الدماغ مع زيادة تدفق الدم.

الشعور بالقلق

الإقلاع عن تناول القهوة قد يجعلك أكثر توترا، على الرغم من أن الكافيين، في الأساس يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر، إلا أنه عندما يصبح جسمك معتمدا كليا على تناولها، فإن التوقف المفاجئ عنها يشعرك بالقلق والتوتر، وإذا كنت معتادًا على تناول الكوب الخاص بك مع السكر، فقد تواجه أعراض انسحاب السكر أيضًا، ما قد يجعلك تشعر بتوتر شديد.

الصعوبة في التركيز

يمكن للقهوة تحسين تركيزك قبل الامتحانات، أو خلال يوم عمل طويل، إذ يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتحفيز الدماغ، وبمجرد أن تقرر العيش بدون الكافيين، قد يتسبب ذلك في معاناتك مع التركيز في البداية، لكن جسمك سيعتاد في النهاية على العمل بدونه.

شيخوخة البشرة

القلق قد يجعلك تتعرق ويسرع من ضربات قلبك، وهذا ليس جيدًا لبشرتك أيضًا، لأنه يؤدي إلى إنتاج الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر، الذي يؤثر على مسام بشرتك، ويؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت، وبالتالي انسداد المسام والرؤوس السوداء والجلد، الذي يبدو دهنيًا، فالتوتر والقلق هما ألد أعداء بشرتك، وقد يتسببان في شيخوخة بشرتك قبل الأوان.

جعل أسنانك أكثر حساسية

الغثيان من أكثر الأعراض المزعجة لانسحاب الكافيين، إذ يؤدي اضطراب المعدة والغثيان إلى التقيؤ، والذي يمكن أن يؤثر على أسنانك، وبالرغم من أن شرب القهوة سيجعل أسنانك تبدو صفراء، فالإقلاع عنها فجأة ليس جيدًا لصحة فمك أيضًا، فالقيء سيسبب جفاف الفم وتآكله، مما يجعل أسنانك أكثر حساسية وعرضة للتسوس.

الشعور بالدوار

إذا كنت من محبي القهوة، فأنت تعلم أنه إذا شعرت بدوار خفيف في الصباح، فإن فنجانك المفضل سيحل الأمر، لكن بمجرد اتخاذك لقرار الإقلاع عن تناولها نهائيًا، يحتاج جسمك إلى وقت للتكيف مع هذه التغييرات، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 9 أيام.

نصائح عند تناول مشروب البن

توصي الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، بعدم شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة، والانتظار على الأقل ساعة ونصف أو ساعتين، مشيرة إلى أنه لا يفضل شرب القهوة بعد الغداء مباشرة، لكن الأفضل تناولها قبله بحوالي ساعة أو ساعة ونصف على الأقل، مشددة على ضرورة الامتناع تماما عن تناولها قبل العشاء وقبل النوم، بـ5 أو 6 ساعات على الأقل، حتى لا تصاب بالأرق

واشارت شعير، خلال تصريح لـ«هن»، إلى أنه يفضل شرب مقدار 3 أو 4 فناجين صغيرة من القهوة، خلال اليوم، مع مراعاة شرب المياه بكميات كبيرة خلال اليوم، وتناول مصادر البوتاسيوم أو الماغنيسوم، كالموز والخضراوات والأفوكادو والمكسرات والتمر.