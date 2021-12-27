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الامارات | الكويت.. تطور جديد في قضية قاتلة ابنتها في السالمية

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تطور جديد في قضية قاتلة ابنتها في السالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر كويتي مطلع أن محكمة الجنايات حددت اليوم جلسة 6 يناير المقبل، أول جلسة محاكمة علنية للمتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد حبسها لمدة 5 سنوات في حمام الشقة وتحلل جثتها.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر قوله إن المحكمة ستواجه المتهمة بتهم القتل العمد وحبس الحرية، كما ستواجهها بتقرير الطب الشرعي. 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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