الامارات | الكويت.. تطور جديد في قضية قاتلة ابنتها في السالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تطور جديد في قضية قاتلة ابنتها في السالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر كويتي مطلع أن محكمة الجنايات حددت اليوم جلسة 6 يناير المقبل، أول جلسة محاكمة علنية للمتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد حبسها لمدة 5 سنوات في حمام الشقة وتحلل جثتها.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصدر قوله إن المحكمة ستواجه المتهمة بتهم القتل العمد وحبس الحرية، كما ستواجهها بتقرير الطب الشرعي.

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