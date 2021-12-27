طرق مختلفة لعمل شوربة الشوفان.. هتشبعك وتدفيك في برد الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بداية الشتاء وبدء الطقس البارد، يزداد الطلب على طبق الشوربة بموائد الطعام، لأنها تحتوي بأنواعها المختلفة على العديد من المواد الغذائية المفيدة، التي تمدّنا بالدفء والطاقة، فهي وجبة متكاملة سهلة التحضير وسريعة الهضم وغير مكلفة، خاصة أن عناصرها الغذائية المهمة سريعة الامتصاص بالنسبة للجسم، وتعمل على رفع درجة الحرارة والتدفئة لأكبر وقت ممكن، منها شوربة الشوفان، التي تعد أكثر فائدة لمتبعي النظام الغذائي، فهي مشبعة جدا وغنية بالألياف والمعادن والحديد، وتقدم الشيف سالي فؤاد، طرق مختلفة لتحضيرها بخطوات سهلة.

شوربة الفراخ بالشوفان

مقادير شوربة الفراخ بالشوفان:

ربع كيلو صدور دجاج مقطعة.

بصلة مبشورة ومشوحة بلون فاتح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة زبدة.

لتر مرقة منزوعة الدسم أو ماء.

4 ملاعق كبيرة شوفان مجروش.

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة خالي الدسم.

كوب بصل أخضر.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.

رشة قرفة أو جوزة الطيب حسب الرغبة.

بصل أخضر شرائح للتزيين.

طريقة عمل شوربة الفراخ بالشوفان

- في حلة متوسطة على النار، ضيفي البصل مع ملعقة من الزيت وقلبيه إلى أن يصبح لونه ذهبي فاتح.

- بعد ذلك ضيفي الدجاج وشوحيه مع رشة من الفلفل الاسود ورشة ملح.

- ضيفي ملعقة الزبدة، وشوحي الشوفان مع الخليط.

- تضاف المرقة والنشا واللبن البودرة، ثم ضيفي جزء من البصل الأخضر بعد غلوتين.

- تترك الشوربة على النار حتى تمام النضج.

- توضع في طبق التقديم، وتزين بالبصل الأخضر.

شوربة الجزر بالشوفان

مقادير شوربة الجزر بالشوفان:

كوب جزر مبشور.

5 ملاعق كبيرة شوفان.

بصلة مقطعة.

فص ثوم.

لتر مرقة مزوعة الدسم أو ماء.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملح وفلفل.

ربع كوب كريمة طهي.

بقدونس مفروم للزينة.

خطوات تحضير شوربة الجزر بالشوفان

- توضع ملعقة الزبدة في حلة على النار، ثم يضاف إليها البصل والثوم ويشوح.

- يضاف الشوفان والجزر، ثم المرقة والملح والفلفل والزعتر، ويترك على النار حتي تنضج.

- تضاف كريمة الطهي ويقلب الخليط جيدا، ثم يرفع من على النار.

- تفرغ شوربة الجزر بالشوفان في طبق التقديم وتزين بالبقدونس.

ملحوظة: يمكنك عدم تشويح الثوم في الأول، وإضافته مع المرقة، كل طريقة لها طعم مختلف.