هجوم على معجب عراقي يخترق حساب حنان مطاوع على «انستجرام»: مجنون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في موقف لا يكاد يتكرر كثيرًا، تعرضت الفنانة حنان مطاوع، إلى سرقة حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تفاجئ المتابعين بمنشورات على الصفحة، يعلن من خلالها «هاكر»، بأنه اخترق الحساب وسرقه بشكل مؤقت.

سرقة حساب حنان مطاوع

فور سرقة الحساب، أعلن المخترق، أن عراقي الجنسية، إذ دون منشور قال خلاله: «رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا».

وتابع خلال المنشور: «بما إن الست حنان مش بترد بشكل مباشر، فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن هذا الحب، والحساب بيرجع للست حنان بإذن الله».

ولم يكتف «الهاكر» العراقي، بتدوين هذا المنشور فقط، فتح أيضًا، فقرة التساؤلات عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، مدونًا: «سؤال أو استفسار قبل ما أرجع الحساب».

هجوم على الهاكر

بعد تدوين الهاكر العراقي، المنشور، سرعان ما تم الهجوم عليه من قبل متابعي حساب الفنانة حنان مطاوع، إذ جاء من بين التعليقات: «مهترئ»، «توقف يا مجنون»، «عيب اللي بتعمله ده»، «أعِد الحساب، وكفاية هذا التهريج»، «رجع الحساب حرام عليك».

آخر المنشورات قبل الاختراق

يذكر أن آخر منشورات الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها قبل سرقته، كان قبل أيام، بعدما نشرت مقطع فيديو لها، أثناء تصوير أحد الأعمال، وعلقت عليه: «بصور في عز البرد».

مغازلة الزوج على الهواء

تربط حنان مطاوع، بزوجها قصة حب كبيرة، إذ عبرت في يونيو الماضي، خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المعروض عبر شاشة «أون» الفضائية، إن زوجها هو الداعم الأول لها، واصفة إياه بأنه سندها وحبيبها، ودائمًا ما يساعدها ويفيدها بآرائه.

وخلال اللقاء ردت حنان، على الانتقادات السلبية التي كانت وجهت لها من قبل البعض بعد مشاركتها في مسلسل «القاهرة كابول»، التي كانت متعلقة بأن العمل كان مشدودًا في حلقاته الأولى، ومن ثم انتقاله إلى مرحلة النصوص، موضحة أنها تحب هذا النوع من الفن.