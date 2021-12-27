فلبينية تشهر إسلامها: «شعرت بقشعريرة عند نطق الشهادتين وسأغير اسمي لـ زينب».. (حوار)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كغيرها من من تركن بلادهن للسفر سعيا وراء الرزق ولقمة العيش، تركت الفلبينية الأربعينية «أوليفيا»، بلدها وتوجهت إلى دبي، حيث العيش والعمل كخادمة في المنازل، حتى شاء القدر أن يجمعها بأسرة مصرية مسلمة، قبل 3 سنوات، ما جعلها تقرر اعتناق الإسلام عن اقتناع.

«الوطن»، تواصلت مع الفلبينية «أوليفيا» التي أشهرت إسلامها قبل يومين، داخل مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في دبي، على يد أحد المسؤولين الفلبينيين، فكان هذا الحوار:

- في البداية عرفينا عن نفسك.. ما جنسيتك وما هو عمرك وما هي قصة مجيئك من بلادك إلى دبي؟

اسمي أوليفيا، فلبينية الجنسية، في بداية الأربعينات من عمري، جئت إلى دبي للعمل كخادمة، بعد أن كنت أعمل في ماليزيا مع أسرة مصرية.

- هل عملتِ كخادمة في المنازل مع الأسر الأجنبية فقط أم هناك أسر عربية وما الاختلاف بين الأسر وبعضها؟

عملت مع أسرة أجنبية كثيرة، في ماليزيا والصين، ولكن الأسرة التي أعمل حاليا معها هي أول أسرة عربية، والتي جاءت تلك الفرصة قبل 3 سنوات، بعدما كنت مع أسرة صينية لمدة 5 سنوات.

- كيف جاء قرار اعتناق الإسلام وما هو الوقت المستغرق لاتخاذ تلك الخطوة؟

كنت على ديانة أخرى، وجاءت فكرة الإسلام لي منذ الصغر من أصدقائي في المدرسة، لكنني كنت أخشى رد فعل عائلتي، كونهم يتقلدون مناصب كبيرة لذا ترددت في الخطوة، وتشجعت على الخطوة منذ 3 سنوات، حينما بدأت العمل كخادمة مع أسرة مصرية، حينما راقبت طباعهم ووجدتهم يحرصون على المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، شعرت برغبة شديدة في اعتناق نفس الدين الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يكنون هذا الاحترام لدينهم.

- كيف جاءت خطوة نطق الشهادتين وإشهار إسلامك؟

ذهبت إلى مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وتحدثت مع أحد المسؤولين الفلبينيين الذين أجابوا على كل الأسئلة التي تدور في ذهني بلغتي الأم، حتى أستوعب جيدا الأمر، ثم اتخذتُ القرار في نفس اليوم، وأنني أود دخول هذا الدين مهما كان رد فعل أسرتي، وحدث هذا الأمر بالفعل في اليوم التالي، ونطقت الشهادتين وكانت الأسرة التي أعمل لديها تدعمني ورافقوني في تلك اللحظة الهامة في حياتي.

-كيف كان رد فعل أسرتك وأصدقائك على قرار إسلامك؟

لم أبلغ سوى شقيقتي التي تعيش هي الأخرى في دبي، والتي قالت لي لا تفعلي هذا، ولكنني أجبتها لقد فعلت، أعرف جيدا أن أسرتي سيعترضون، لكنني راضية ومقتنعة بما فعلت وهو المهم بالنسبة لي.

- هل سترتدين الحجاب وستقومِ بتغيير اسمك من«أوليفيا» إلى اسم آخر عربي؟

حينما ذهبت لنطق الشهادتين وإعلان إسلامي، كنت مرتدية غطاء وحجابا للرأس، سأقوم بارتدائه لكن في الوقت الحالي لست مستعدة لتلك الخطوة، وسأقوم بتغيير اسمي لأحد أسماء بنات ونساء الرسول محمد، وأفكر جديا باسم «زينب».

- كيف شجعتك الأسرة التي تخدمين عندها على دخول الإسلام وما هو شعورك حينما نطقتِ الشهادتين؟

كانوا دائما يدعمونني ويشجعونني ويقولون لي أنتِ فرد من الأسرة، وشعرت بالقشعريرة وتوقفت شعيرات جسدي، كان لدي شعور بأنني بدأت حياتي من جديد، وأنني أمتلك فرصة جديدة لبداية حياة بدون ذنوب.