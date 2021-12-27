منهم عمرو وردة ونيللي كريم وبيج رامي.. أبرز زيجات وارتباطات المشاهير في 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 30 خطبة وزيجة بين المشاهير، من نجوم الوسط الفني، وصُناع المحتوى، شهدها عام 2021، منذ بدايته وحتى قبل أيام من انتهائه، تنوعت من حفلات الزفاف الضخمة، وحفلات الخطوبة البسيطة، والمختلفة، وكأنه مارثون تنافس فيه المشاهير للظهور بأفضل ما لديهم، من خلال إطلالات العرائس، وحجم القاعة، وفقرات الحفل.

ويرصد «هُن»، في السطور التالية، أبرز زيجات وارتباطات المشاهير في 2021

نادر حمدي يفتتح أول الزيجات في 2021

في يناير 2021، حتفل الموزع الموسيقى نادر حمدي، عضو فريق «واما»، بزفافه على المنتجة سارة حسنى، في حفل زفاف كبير، بحضور نجوم الفن والمجتمع، حيث أطلت العروس بفستان يجمع بين اللونين الأبيض و«شامبين» والذي تميز بأنه طويل وضيق، وبفتحة جانبية، فضلا عن أنه مزين بنقوش رقيقة وكرانيش، ، مع مكياج سموكي، وشعر أشقر منسدل.

دينا داش وحفل أستوري

وبحضور شهر مارس، احتفلت الأنفلونسر دينا داش، بحفل زفاف اسطوري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تألقت الإنفلونسر الشهيرة بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني».

حارس مرمى الزمالك في عش الزوجية

ودخل حارس مرمى نادي الزمالك، محمد أبو جبل، القفص الذهبي، بزفافه على ملكة جمال العرب، الأميرة سمارة يحيى، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، في إبريل الماضي، في حفل بسيط بحضور نجوم الكرة المصرية.

منة عرفة تحتفل بخطبتها وعقد قرانها

ومع حلول شهر مايو احتفلت الفنانة منة عرفة بخطبتها على الفنان الصاعد محمود المهدي، قبل أن يعقدا قرانهما عقب الخطبة بشهر، حيث يستعد الثنائي لحفل الزفاف الشهر القادم.

بطوط تشعل السوشيال ميديا بعقد القران

في يونيو الماضي، تصدر اسم البلوجر بطوط نصر، محركات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفل عقد قرانها على لاعب كرة القدم، بنادي الإسماعيلي، أحمد وزة، والذي جاء عقب 9 سنين من قصة حبهما التي توجت بالحفل.

خطوبة عمرو وردة

كانت مفاجأة العام، هي خطبة الاعب نادي باوك اليوناني، عمرو وردة، حيث أعلن في يونيو الماضي، نبأ خطوبته، في حفل عائلي بسيط حضره العروسان وأهلهما فقط دون دعوات عامة لزملائه.

خطوبة ابنة الحضري

وفي منتصف العام، احتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بخطبة ابنته شدوى، الذي أقامه بأحد الفنادق الكُبرى بالعاصمة، بحضور نجوم الفن والكورة المصرية، وجمال وعلاء مبارك.

خطوبة رياض محرز

عقب انفصاله عن زوجته ووالدة بناته «ريتا»، احتفل لاعب كرة القدم ومنتخب تونس رياض محرز بخطبته على عارضة الأزياء، تايلور وارد، على إحدى جزر اليابان، مقدمًا لها خاتما من الألماس.

حفل زفاف اللاعب ميدو جابر

وخلال منتصف العام، دخل ميدو جابر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، القفص الذهبي، بعدما احتفل بزفافه، بأحد الفنادق الكبرى، في حفل كبير ضم العائلتين والأصدقاء وبعض رموز الوسط الرياضي.

المخرج عمرو سلامة

واحتفل المخرج عمرو سلامة، بعقد قرانه، في 2021، على المهندسة السينمائية مروة البرماوي، في حفل عائلي صغير، اقتصر على حضور الأسرتين.

معز مسعود وحلا شيحة

مفاجأة كبيرة فاجأ بها الداعية معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، بعد احتفالهما بزفافهما خلال العام، في حفل بسيط اقتصر على الأسرتين.

عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

وكان الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، نصيبا في فرحة العام، بعقد قرانهما، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

زفاف حسن أبو الروس في الملاهي

في حفل زفاف غير تقليدي، بحضور نجوم الفن الشباب، احتفل الفنان الشاب حسن أبو الروس، بطل مسلسل «بـ100 وش» بحفل زفافه على مصممة الجرافيك، غادة والي، داخل إحدى مدن الملاهي الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، في منتصف العام.

خطوبة ريم سامي

على مدار يومين، دخلت الفنانة الشابة، ريم سامي، سباق الارتباط، حيث احتفلت في أغسطس الماضي، بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل كبير بإحدى القرى السياحية الكبرى بالساحل الشمالي.

زفاف نيللي كريم

كما احتفلت الفنانة نيللي كريم بحفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، الذي أُقيم داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي

زفاف هاجر أحمد

وتصدرت الفنانة هاجر أحمد، محرك البحث الشهير «جوجل»، بسبب الاحتفال بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، بأحد الفنادق الكبرى في حي التجمع الخامس.

زفاف أحمد سعد

للمرة الرابعة على التوالي، دخل الفنان أحمد سعد، القفص الذهبي، وهذه المرة من عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعيدا عن عيون الإعلام بحضور أسرتي العروسين فقط، ولم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة «سعد» بل سبقها ثلاث زيجات.

زفاف شريف فايد من أمريكية

في سبتمبر الماضي، احتفل الممثل شريف فايد، على أحد الشواطئ في اليونان، في حفل كبير ضم العائلتين والأصدقاء، بزفافه، وأطلت العروس الأمريكية بيكي جيفريز، بفستان تايبست، من الجوبير، بدون أكمام، ذي فتحة صدر متوسطة، تميز بكونه طويلا، وله اكستنشن من الشيفون.

زفاف أفشة

ومن الاحتفال ببطولات النادي الأهلي، للدخول للقفص الذهبي، احتفل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه، هذا العام أيضًا على إحدى الفتيات من مسقط رأسه في محافظة الجيزة، تُدعى نرمين محمد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والمُطلة على النيل.

زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار

وخلال شهر أكتوبر الماضي، وبحفل أسطوري كبير، احتفلت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، والمصري نائل نصار بحفل زفافهما، داخل مزرعة خيول بلغت مساحتها 124 فدانًا، بحضور 300 شخص، في حفل زفاف أسطوري انتظره العالم.

حفل زفاف باريس هيلتون

احتفلت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون، بزفافها على رجل الأعمال كارتر ريوم، في حفل زفاف عالمي، استمر لمدة 3 أيام، وارتدت خلاله أكثر من 7 فساتين.

زواج بيج رامي

للمرة الثانية، وبدون علم زوجته الأولى وأم بناته، أحدث بيج رامي، بطل «مستر أولمبيا 2021»، بزفافه للمرة الثانية، ما أحدث جدلًا واسعًا فور انتشار صور حفل الزفاف على العروس الجديدة التي أثارت ضجة كبيرة.

زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

وفي نوفمبر الماضي، احتفل الإعلامي خالد عليش بزفافه على الإعلامية ميرهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، داخل أحد القصور التاريخية، وذلك بعد خطوبة دامت بينهما عدة أشهر، في حفل زفاف أقتصر على الأهل والأصدقاء.

زفاف البلوجر آية مكرم

خلال نوفمبر الماضي، احتفلت البلوجر آية مكرم بحفل زفافها داخل إحدى القاعات الكُبرى، في حفل زفاف اثار جدلًا واسعًا، عقب حضور الفنان تامر حسني للحفل في مفاجئة للبلوجر، التي دخلت في حالة كبيرة من الفرحة الهيستيرية، ما وضعها في مرمى الهجوم.

زفاف علي غزلان وفرح شعبان

احتفل علي غزلان بزفافه، على فرح شعبان، بحفل زفافهما خلال الأيام الماضية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حيث اختار الثنائي واحدة من أكبر قاعات الفندق، التي صممت خصيصاً لتضم مئات الحضور، وتنوعت بديكورات مميزة تلائم احتفالات عيد الميلاد، وأطل الثنائي بإطلالتين، كما أحيا الحفل العديد من نجوم الفن.

خطوبة البلوجر أحلام عادل

للمرة الثانية لهذا العام، وخلال 8 أشهر، أعلنت البلوجر أحلام عادل، خطبتها، الأيام القليلة الماضية، على مصمم الأزياء أحمد العجمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عدد من الصور الخاصة بالحفل الذي تم في أجواء عائلية تجمع بين الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين.