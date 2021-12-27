طرق عمل الفخدة الضاني.. بالساور كريم والرمان: ابتعدي عن التقليدي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول لحم الضأن بطرقه المختلفة والشهية، والتي من بينها منطقة «الفخذة»، إذ يقبل الكثير على تناولها، ويتم إعدادها وتحضيرها بوصفات متعددة، التي نستعرض أبرزها، حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فخدة بالساور كريم والرمان

- مقادير عمل فخدة بالساور كريم والرمان

تتبيلة الفخذة:

ماء بصل

فصوص ثوم

سمنة بلدي

خل عنب

مكعبات مرقة لحم

ورق لورا

بهارات لحم

السبع بهارات

روز ماري

مستكة

حبهان

هريسة

زبادي يوناني

للأرضية:

طماطم مبشورة

ليمون أضاليا حلقات

طماطم حلقات

بصل حلقات

فلفل أخضر حلقات

فلفل أخضر وأحمر حار

حلقات شرائح بطاطس

شرائح بطاطا للتقديم:

خبز لبناني محمر

ورق عنب محشي

ممبار مقلي

كرنب محشي

حب رمان كتير

ساور كريم

لبن رايب

- طريقة تحضير فخدة بالساور كريم والرمان

تخلط جميع مقادير التتبيلة

وتتبل بها الفخدة جيدا

في صينية فرن ترص مقادير الأرضية

ثم توضع الفخدة

تقدم ساخنة مع الممبار ومحشي الكرنب وورق العنب والخبز اللبناني

كما يمكن تقديمها مع الساور كريم المخلوط باللبن الرايب وحبوب الرمان

فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

- مقادير عمل فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

الأرز بالمكسرات فخدة كاملة

20 جرام بودرة الخردل

20 جرام ملح

5 جرام فلفل أسود

10 جرام 7 بهارات

20 جرام سكر بني

2 حبة بصل

2 حبة جزر

2 حبة كرفس

ربع حزمة بقدونس

12 عرق زعتر

الأرز الشرقي:

2 كوب أرز

صان وايت

لحم حمل مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

1 كوب بازلاء خضراء مجمدة

2 كوب مرق لحم

ربع كوب مكسرات منوعة

- طريقة تحضير فخدة ضاني مع الأرز بالمكسرات

يفرم الثوم والبصل وتشوح في السمنة أو الزيت ثم يضاف السكر البني

تشوح جيدا ثم يضاف المكسرات المشكلة والزعتر واللحمة المفرومة

وتشوح جيدا حتى تتعصج اللحمة ثم يضاف البهارات وجوز الطيب وورق لورا وملح وفلفل

ثم يضاف تعفيرة دقيق حسب الرغبة

ثم تفتح الفخدة وتوضع بداخلها الحشوة ثم تربط بالدوبارة

ثم تدهن بعصير الطماطم ثم تأخذ صدمة على النار حتى تحصل على اللون الذهبي من كل الجهات ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الارز

لعمل الأرز:

يفرم البصل والجزر والثوم ثم يشوحو على النار

ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف البسلة وتقلب جيدا

ثم يضاف الأرز البسمتي والمرقة ثم يضاف الماء الساخن والملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج

ثم يقدم مع الفخدة والمكسرات المشكلة

فخدة بتتبيلة مميزة

- مقادير عمل فخدة بتتبيلة مميزة

فخدة

2 ملعقة صغيرة كمون حب

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة قرفة بودرة

نصف ملعقة صغيرة بودرة شطة

2 فص ثوم مفروم

جنزبيل مبشور

6 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كزبرة طازجة

- طريقة تحضير فخدة بتتبيلة مميزة

يحمص الكمون والكزبرة في طاسة ساخنة ثم يخلطوا مع القرفة والشطة والثوم والجنزبيل والزبادي وعصير الليمون

تتبل الفخدة بهذه الخلطة وتترك لمدة ساعة ونصف ساعة على الأقل

تدخل الفرن لمدة ساعة ونصف ساعة ثم تقدم ساخنة بعد تزينها بالكزبرة