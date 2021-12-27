هبة قطب: مفيش ضرر على البنت من عدم الزواج عكس الرجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنَّ عدم زواج المرأة غير مضر لها مقارنة بالرجل، مؤكدة أن عدم زواج الرجل له ضرر صحي وجسدي ووظيفي ونفسي.

قطب: مفيش ضرر على الست من عدم الزواج

وأضافت «قطب»، خلال تصريحات تلفزيونية، «المرأة معندهاش ضرر طول ما هي مش ناشطة جنسيا، وإذا استمر بها الحال ولم تكن ناشطة جنسيا في أي مراحل حياتها فهي غير مضرورة».

وأفادت استشاري العلاقات الزوجية، أن المقصود بالنشاط الجنسي أي أنها لم تقم بعلاقة جنسية بالزواج، «طول ما هي آنسة هي معندهاش مشكلة لأنها متعرفش الموضوع ده إيه، والوظيفة الجنسية عند الست غير عند الراجل».

أضرار كبيرة للرجل حال عدم زواجه

وعن الضرر الذي يتعرض له الرجل حال عدم زواجه، قالت إن من بين الأضرار تعرضه لدوالي في الخصية والتهابات البروستاتا بكل درجاتها أو احتقانات بها، «الراجل عنده نشاط جنسي حتى لو قاعد كده مش بيعمل حاجة، وده بيخلي دمه يتدفق في الأعضاء الجنسية».

ولفتت «قطب»، إلى أنه لا يوجد سن محدد للقول بأن الفتاة تأخرت على الزواج، بقدر أن تكون الفتاة سعيدة في حياتها، «لما أربي بنتي وعقلها وإدراكها أنها عاوزة إيه من الزواج، جنب الانجذاب الطبيعي بين المرأة والرجل لازم يبقى عقلنا شغال لأننا مش حيوانات، لازم عقلها يكون سابق قلبها بخطوة».

فيه بنات بتبقى مبسوطة أنها مش متجوزة

وأوضحت أنه يوجد تراجع شديد في الشعور بالمسئولية عند الشباب، «هو مش عاوز حد حتى يشاركه في حياته وقراراته، يقول أخرج وأسافر وأروح مع أصحابي ومش عاوز حد يزاحمه في الحياة اللي رسمها وبقت كدة».

وتابعت: «أنا ضد أن يبقى فيه سن للجواز، فيه بنات اتجوزوا فوق سن الـ38، اتأخرت بحكم المجتمع، فيه بنات بتبقى مبسوطة أنها مش متجوزة وكتير أوي، حتى لو جالهم فرص بتسمى مجتمعيا بفرص كويسة».