«أصلي بملابس المنزل وعليها الخمار.. فهل يجوز؟».. الإفتاء توضح الحكم

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«أحيانًا أقوم بوضع الخمار على رأسي وأصلي وأنا مرتدية البيجامة أو ملابس المنزل العادية، فهل يجوز لي الصلاة بهذه الهيئة أم يوجب ارتداء الإسدال؟»، كان ذلك محور سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر القناة الخاصة بالدار على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، قائلًا إنه أيًا كانت الملابس التي ترتديها المرأة للصلاة، فيشترط فيها الستر لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين (وذلك على المذهب الحنفي)، كما أنها لا تشف ولا تكشف ما تحتها.

وتابع أمين الفتوى، أنه يجوز للمرأة الصلاة بملابس المنزل ومنها البيجامة، إذ كان متوافر فيها الستر لجميع البدن والشروط التي يجب توافرها وقت الصلاة.

صلاة المرأة بقدم مكشوف

وفي سؤال آخر أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مفاده «هل يجوز للمرأة الصلاة مكشوفة القدم؟»، وأجاب عن ذلك الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا أن جمهور الفقهاء يقولون إن قدم المرأة من العورة الواجب سترها فى الصلاة، وأما المذهب الحنفى فلا يعد كشف القدم من العورات الواجب سترها أثناء الصلاة، وعليه فمن أخذت برأى جمهور الفقهاء فصلاتها صحيحة، ومن اتبعت ما كان عليه المذهب الحنفى ولم تستر قدميها خلال الصلاة، فصلاتها جائزة أيضًا.

حكم إمامة الطفل بأمه

وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت قبل ذلك سؤالا من سيدة تتسائل، «هل يجوز لطفلها البالغ من العمر 11 عامًا أن يؤمها في الصلاة؟»، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للطفل ذي الـ11 عامًا وأقل من ذلك أيضًا، الصلاة بوالدته في المنزل، وذلك ما دام وصل لسن التمييز ويعقل ويعرف الصلاة الصحيحة وشروط الطهارة، ويدرك الصلاة جيدًا وعقله يميز ذلك فيجوز أن يصلي بوالدته.