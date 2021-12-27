على حسب «برجك الفلكي» اعرف الحجر الكريم لبختك بيقولك إيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأحجار الكريمة لها طابع مميز وخاص، ودائما ما تخطف العين بألوانها المبهجة ولمعانها البراق، لكن الغريب أن لكل برج فلكي، حجر كريم معين، أو ما يسمى بـ «حجر البخت»، فهو بمثابة الحظ السعيد لأصحابه.

وتقدم «هن»، أحجار البخت للأبراج الاثنى عشر خلال الأسطر التالية وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

برج «الجدي»: حجر العقيق

حجر بخت مواليد الجدي، هو العقيق، ويقال إنه يوفر لمرتديه الحماية، فهو مصنوع من السيليكات، وأكثر ألوانه شهرة هو الأحمر.

برج «الدلو»: الجمشت

الحجر الكريم لمواليد برج الدلو، هو «الجمشت»، فهو يعمل على تقوية العلاقات، ويجلب القوة والهيمنة لمرتديه.

برج «الحوت»: هو الزبرجد

حجر البخت لمواليد برج الحوت هو الزبرجد، الذي يشبه لون البحر الأزرق الفاتح.

برج «الحمل»: الكوارتز أو الألماس

مواليد برج الحمل حجرهم الكريم هو «الكوارتز»، وهو رمز الحب الأبدي، ويقال إنه يجلب الثروة لمرتديه.

برج «الثور»: المزمرد

حجر البخت لمواليد برج الثور، هو الزمرد، المتميز باللون الأخضر، فهو رمز الحب والخصوبة ومرتبط بموسم الربيع.

برج «الجوزاء» اللؤلؤ

مواليد برج الجوزاء، اللؤلؤ هو حجرهم الكريم، وهو يتميز باللون الأبيض الذي يتغير حسب الإضاءة الواقعة عليه، ومن المتعارف عليه أنه يجلب لصاحبه الحظ السعيد.

برج «السرطان»: روبي

حجر بخت واليد برج السرطان هو الروبي، الذي يتميز باللون الأحمر البراق، وهو يمثل الحب والشجاعة والعاطفة.

برج «الأسد»: الزبرجد

حجر البخت لمواليد برج الأسد، هو الزبرجد المميز بلونه الأخضر الداكن، وهو يرمز للقوة، وهناك اعتقاد سائد بأنه يوفر الحماية لمرتديه.

برج «العذراء»: الياقوت

الياقوت هو حجر بخت مواليد برج العذراء، ويمثل لمواليد سبتمبر الصدق، ويوصل مرتديه للمزيد من الوعي الذاتي.

برج «الميزان»: الأوبال

مواليد برج الميزان، الأوبال حجر بختهم، وهو يمنح مرتديه الهدوء والثقة، ومن ألوانه الشائعة الوردي.

برج «العقرب»: التوباز

مواليد برج العقرب، حجر بختهم هو التوباز المميز بلونه الأصفر القريب للبرتقالي، ويعتقد أنه يمنح الشفاء والحماية.

برج «القوس»: التوباز

التوباز أيضا هو حجر بخت مواليد ديسمبر وبرج القوس، ويمثل لهم الجمال والذكاء، وله ألوان متعددة منها الأخضر والأزرق.