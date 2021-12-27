قبل الكريسماس.. دينا راغب تكشف موضة مكياج الاحتفال لوداع 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الاستعداد لاستقبال عام جديد، ووداع 2021، تبحث الفتيات عادًة على أبرز صيحات موضة المكياج، وأحدث خطوط مستحضرات التجميل، للتزين بها، خاصة خلال سهرات الكريسماس، التي تبدأ عادًة قبل الساعة 12 منتصف الليل، وحتى اليوم التالي.

وتبحث عادًة الفتيات عما يلائم لون بشرتها ورسمة العيون، إلا أن هناك بعض الأساسيات التي تلائم الكثير منهن، والتي تأتي على رأس موضة 2022.

دينا راغب تكشف موضة مكياج الاحتفال بوداع 2021

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة التجميل دينا راغب، أبرز اتجاهات المكياج لشتاء 2022، لتطبيقها مع أول مناسبات العام، وهي احتفالات الكريسماس، موضحة أن الموضة تميل إلى استخدام الألوان المتعددة، وتعتمد على الألوان الحيوية على جفن العيون، مما يزيد جمالها كما يزيد من إبراز رسمتها.

وأوضحت خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ «هُن»، أن رسمة العيون تدعمها سحبة الرموش، والماسكارا، مع الآيلاينر الذي يشبه رسمة القطط.

وعن أحمر الشفاه، أكدت «دينا»، أن الموضة هي الاعتماد على اللون الأحمر بدرجاته الفاتحة والداكنة، فهو يمنح الإطلالة جاذبية ودفئ، كما يمكن الاعتماد على الألوان الترابية أيضًا المائلة للطبيعية، كالنود.

وأكدت خبيرة التجميل، أن الموضة باتت تفضل الوجه المضيء اللامع، من خلال استخدام الهيلايتر.

نصائح عند تطبيق المكياج ومخاطر مدة صلاحيته

وكانت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية والأستاذ المساعد في كلية طب بولاية أوهايو، أوضحت عدة نصائح عند تطبيق المكياج ومخاطر مدة صلاحيته، بحسب ما ذكرته لموقع «CNN» بالعربي، والتي جاءت على النحو التالي:

نصائح عند تطبيق المكياج

ضعي الماء على المكياج عند تعرضه للجفاف.

ترطيب البشرة جيدًا قبل المكياج.

منع دخول البكتيريا إلى المكياج مما يسبب مشكلات للبشرة.

أضرار استخدام المكياج منتهي الصلاحية

ظهور تجاعيد مبكرة.

تصبغات الجلد.

حساسية واحمرار البشرة.

تهيج الجلد.

التهابات العين.