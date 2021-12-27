كم عدد حبات البرتقال التي يمكن تناولها يوميا... خبيرة تغذية تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يواظب الكثيرون من الأشخاص على تناول اليوسفي أو المندرين في فصل الشتاء نظرا لما تحتويه هذه الفاكهة من فيتامينات هامة للجسم تزيد من مناعته.

حذرت خبيرة التغذية الروسية، ناديجدا تسابكينا، في لقاء مع "سبوتنيك"، أن تناول هذه الفاكهة بكثرة قد تكون له عواقب سلبية، وأوضجت فوائد ومخاطر تناول هذه الفاكهة بكميات كبيرة، وفق ما ذكر موقع "سبوتنيك".

مشيرة إلى أن هذه الفاكهة مصدر ممتاز للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات D و K و B والألياف التي تحتويها تساعد على تطبيع الجهاز الهضمي، وفيتامين C يقوي جهاز المناعة.

وتابعت قائلة : "تساعد ثمار الحمضيات في مكافحة الفيروسات. ووجود البيوفلافونويد ومضاد الأكسدة بيتا كاروتين يمنع تكوين السرطان".

وأضافات الخبيرة أن الاستهلاك المتكرر لليوسفي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكبد، حيث لا يجب أن تزيد نسبة الفركتوز في اليوم الواحد عن 40 غراما. موصية بتناول ما لا يزيد عن 4-5 حبات من اليوسفي يوميا.

وقالت الخبيرة: "لكن لا ينبغي لأحد أن ينسى رد الفعل التحسسي المحتمل. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة توخي الحذر أيضا، حيث يمكن أن يؤدي اليوسفي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأمعاء والمعدة".