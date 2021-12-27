للاحتفال برأس السنة.. أفضل الأماكن للسفر في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرغب الكثير من الأشخاص في زيارة أماكن جديدة حول العالم خاصة في المناسبات المختلفة، وعلى رأسها بداية السنة الجديدة.

في إطار ذلك نستعرض لكم عدد من المدن التي يمكنكم زيارتها لقضاء احتفالات رأس السنة الجديدة بحسب ما ذكر موقع "asiaone".

- قرية سانتا كلوز (فنلندا)

تقع في روفانييمي بفنلدنا ويعتقد البعض أنها مسقط رأس سانتا كلوز الأصلية، وتستطيع الوصول إليها من خلال عبور الدائرة القطبية الشمالية، كما يمكنك إرسال واستقبال بطاقات عيد الميلاد أو الحصول على خطابات بعلامة بريد سانتا كلوز تستطيع إرسالها إلى أي شخص في أي مكان في العالم.

- ساوز ويلز (أستراليا)

للتسوق في أستراليا متعة أخرى، ليس للملابس فقط، ولكن للطعام أيضًا من لحوم وكرز وجبن والحلويات المصنعة من حلوى البرقوق، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية.

ستجد كذلك أحدث الأزياء العالمية والألعاب والهدايا وفنون السيراميك والمجوهرات والأدوات المنزلية في أستراليا.

- هوكايدو (اليابان)

تعد هوكايدو من أفضل وجهات الشتاء، حيث يمكن للزائرين التزلج وركوب السيارات الثلجية وقوارب الثلج وغيرها.

- جونجوون (كوريا الجنوبية)

تعتبر أيضًا من أفضل وجهات الشتاء إذ تعرف بأنها صاحبة أعلى تساقط للثلوج في كوريا الجنوبية.

- سنغافورة وماليزيا

يمكنك التنزه في طريق Orchard Road والاستمتاع بالأضواء والديكورات الاحتفالية، أو التوجه إلى Marina Bay Singapore ، للعد التنازلي للعام الجديد وعرض للألعاب النارية.