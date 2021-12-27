الامارات | تطهير كامل لمدينة صينية بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير كامل لمدينة صينية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة شيآن الصينية، التي يخضع سكانها البالغ عددهم 13 مليوناً لحجر صحي، تنظيمها عملية تطهير كاملة، وتعزيز القيود، فيما سجلت الصين حصيلة قياسية من الإصابات بـ«كوفيد-19» منذ 21 شهراً.

وتطبق الصين استراتيجية «صفر كوفيد» منذ العام الماضي، المتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان.

وتضاعف السلطات حذرها لتجنب أي انتشار حاد للوباء قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لكنّ بؤراً متفرقة تظهر بانتظام منذ أشهر، كما هي الحال في مدينة شيآن (شمال)، المعروفة عالمياً بجيش الطين أو جيش التيراكوتا، والتي يخضع سكانها لحجر صحي منذ الخميس.

وأبلغت المدينة عن تسجيلها 155 إصابة جديدة ب«كوفيد ـ 19»، الأحد، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى نحو 500 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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