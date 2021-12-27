الامارات | بطولة فزاع للصيد بالصقور على خط الانطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة فزاع للصيد بالصقور على خط الانطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وتعد مقصداً لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في الأشواط القوية التي يشهدها الحدث سنوياً من حيث المشاركة القياسية والجوائز المالية ذات القيمة الكبيرة المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.

واكتمل عقد المشاركين وسط إقبال كبير على التسجيل على مدار الأيام الماضية، إذ قامت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتركيب الحلقات الذكية للطيور المشاركة على مدار أيام الأسبوع الماضي.

وستكون البداية غداً بإقامة منافسات أشواط العامة مُلاك «فرخ والجرناس»، وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستأنف البطولة بأشواط العامة مفتوح «فرخ وجرناس» من الثاني إلى الخامس من يناير، ثم تقام أشواط الشيوخ «فرخ وجرناس» من السادس إلى التاسع من يناير، تليها أشواط محلي مفتوح «فرخ وجرناس» يومي 10 و11 يناير، وتم تحديد يومي 12 و13 كاحتياطيين، على أن تقام يوم 14 يناير منافسات الناشئين في مسك ختام البطولة.

ورحّب مدير إدارة البطولات في المركز، راشد الخاصوني، بجميع المشاركين في البطولة، مؤكداً حرص المركز على توفير الاحتياجات اللازمة لهم في الخيمة الذكية للبطولة، والسعي إلى تطبيق المعايير التي تضمن صحة وسلامة الجميع في الحدث بوصفه الأولوية.

وأضاف: «سعينا إلى وضع برنامج البطولة بما يضمن قوة التنافس والأداء الذي نتطلع له سنوياً في هذا الملتقى الذي يهدف إلى جمع أبناء الوطن للاحتفال بهذا الإرث الشعبي الذي نتناقله بكل فخر بين الأجيال المتعاقبة».

واعتبر الخاصوني أن حجم المشاركة بأعداد كبيرة نابع من الثقة التي يوليها الصقارون للمركز في تنظيم هذه البطولة وغيرها، ودليل على مواصلة قطع خطوات التطور في كل نسخة من أجل جعل المنافسات بأفضل ظروف مثالية ممكنة.

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