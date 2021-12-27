الامارات | معرض «منطاد حاكم الشارقة» ينطلق 6 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «منطاد حاكم الشارقة» ينطلق 6 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم «منطاد الإمارات» النسخة السادسة من المعرض الفني الفوتوغرافي لمنطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السادس من شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوع في كل من مدينة خورفكان وكلباء، وذلك بمشاركة أوروبية.

وقال رئيس منطاد الإمارات، الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، إن المعرض في نسخته السادسة يتزامن مع بدء المشاركات العربية لمنطاد ضمير الاتحاد، والتي تأتي استمراراً للنجاح الكبير الذي حققه في مشاركاته العالمية والأوروبية الأعوام السابقة، موضحاً أن الحدث سيعرض خلاله جميع المعدات الفنية والأجهزة التي استخدمها منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مشاركاته الدولية السابقة، وعدد من الجوائز الدولية التي حققها، والتعريف بكيفية عمل الأجهزة الفنية من خلال شرح يقدمه طواقم الفرق المشاركة بالمعرض.

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