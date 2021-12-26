4 طرق طبيعية للحصول على شفاه رطبة خلال الشتاء.. مكونات طبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني معظم الفتيات من جفاف الشفاه مع البرودة الشديدة، إذ تعد من أكثر الأضرار التي تحدث مع تغير الطقس، ما يسبب ازعاجًا للكثير منهن، خاصة عند وضع مستحضرات التجميل، إذ يكون المظهر غير لائقًا، وربما يسبب لهن حرجًا، لذا ترصد «هن» في التقرير التالي أهم الطرق الطبيعية لترطيب الشفاه والتخلص من الشقوق خلال الشتاء.

طرق الحفاظ على ترطيب الشفاه وعلاج التشققات

ووفقًا لموقع «Insider» هناك بعض الطرق لعلاج تشققات الشفاه، فيما يلي:

- الفازلين

يعتبر الفازلين من العناصر الأساسية التي تدخل في صناعة مرطبات الشفاه، إذ يعمل على دعم البشرة الخارجية للشفاه وحبس الرطوبة مما يحمي الشفاه من الجفاف، ولكن يفضل وضع مرطب الشفاه أولًا لدعم رطوبة الشفاه ومن ثم حفظها بوضع الفازلين، إذا كنت ممن يعانون من الفازلين يلزم تجنب وضعه على الجلد، حتى لا يحدث ضررًا.

- الصبار

يتكون الصبار بما يسمى بالسكريات المتعددة، التي تساعد على دعم البشرة بالرطوبة، لذا يفضل وضعه على الشفاه، للمحافظة على رطوبتها باستمرار.

- استخدام العسل

يعتبر العسل علاج فعال للتخلص من تشققات الشفاه، كما يحتوي على مضادات بكتريا تحمي من الإصابة بالعدوى، وتطور التشققات، ويستخدم عن طريق قطعة من القطن أو منديل مبلل بالعسل، ووضعه برفق على الشفاة لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، ثم تنظيفه بالماء.

- التقشير بالسكر

يلزم التخلص من خلايا الجلد الميتة أولًا، لمساعدة الشفاه على الحصول على الترطيب الذي تحتاجه، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خطوات التخلص من خلايا الجلد الميتة

- وضع معلقة كبيرة من السكر وجوز الهند أو العسل في وعاء، وتقلبيهم جيدًا.

- استخدمي اصبعك لتمرير الخليط على شفتيك.

- احرصي على فرك شفتيك برفق.

- قومي بإزالة المقشر الزائد، وتنظيف الشفاه.

- ضعي زيت جوز الهند عقب التقشير، واتركيه على شفتيك للترطيب.