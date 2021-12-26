دينا الشربيني وهشام ماجد يرقصان على أغنية فيلم «من أجل زيكو» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان هشام ماجد، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مع الفنانة دينا الشربيني ومحمد سلام ومحمد كيلاني، وجاء الفيديو بمثابة رسالة طريفة إلى أبطال فيلم «من أجل زيكو» المفترض عرضه قريبًا بدور السينما.

ووجه الفنانين الأربعة وهم أبطال فيلم «حامل اللقب»، وكانوا في انتظار تصوير أحد مشاهد الفيلم، إلا أنهم بدأوا في غناء «الغزالة الرايقة»، وهي أغنية فيلم «من أجل زيكو» للفنانة منة شلبي، وقام هشام ماجد ودينا الشربيني بالرقص على الأغنية الطريفة.

وعلق الفنان هشام ماجد على مقطع الفيديو، قائلًا: «إهداء من حامل اللقب إلى من أجل زيكو»، وتفاعل معه المتابعين في التعليقات وكان من بينها «إيه الجمال دا.. حبيتكم.. بالتوفيق ليكم كلكم.. لذاذ أوي».

أبطال فيلم «حامل اللقب»

وفيلم «حامل اللقب» من تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحي، وهو من بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر ومحمد كيلاني.

أما فيلم «من أجل زيكو» فهو من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ والطفل محمد أسامة ومن المنتظر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 5 يناير المقبل.

دينا الشربيني تجذب الأنظار بمقطع فيديو على«تك توك»

يذكر أيضًا أن الفنانة دينا الشربيني جذبت الأنظار في الفترة الأخيرة من خلال نشرها مقاطع فيديو طريفة على «تيك توك»، ما أثار لفت انتباه الجمهور إليها وتلقيها المزيد من الإعجاب.

كما أبرزت الفنانة دينا الشربيني تألقها في مسلسل «الزيارة» الذي أصبح تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، بعد انطلاق أول حلقاته، نتيجة الأحداث المشوقة التي يجسدها المسلسل.