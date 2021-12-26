4 طرق سريعة لتنظيف الأحذية في الشتاء.. بالخل الأبيض ومعجون الأسنان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هل تنزعج من اتساخ حذائك بشكل يومي؟.. مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الناس مع تغير الطقس خلال فصل الشتاء وسقوط الأمطار، إذ يصبح الإنسان معرض بشكل يومي لحمل الأتربة، بداية من ملابسه حتى حذاؤه، وقد يعجز البعض لإيجاد الطرق البسيطة والسريعة للتخلص من الأتربة، والبقع التي تشوه الأحذية.

طرق سريعة لتنظيف الأحذية في الشتاء

وفي هذا الصدد، تعرض «هن» طرق سريعة وسهلة لـ تنظيف الأحذية، وضمان عدم إتلافها وفقًا لموقع «Foot Wear News»، كالتالي:

- استخدام الخل الأبيض والماء

يساعد الخل الأبيض في التخلص من البقعة بشكل سريع، إذ يمكنك مزج قطعة قطن أو قماش مبللة بالخل الأبيض والماء، ووضعها على مكان البقعة مع تمريرها برفق، ولكن عند الاستعانة بالخل الأبيض لتنظيف الأحذية وخاصًة الجلد، ربما يحدث ذلك جفاف بجلد الحذاء ما يسبب تشققه، لذا يلزم ترطيبه بمكيف الجلد.

- استخدام الفرشاة

إذا كان الحذاء المتسخ مصنوع من الجلد المدبوغ، يفضل ترك الأتربة حتى تجف عليه تمامًا، وبعد ذلك يمكن فركها بفرشاة، أو قطعة قماش مع الحرص على عدم الضغط بقوة على سطح الحذاء حتى لا يتلف.

- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز وسيلة فعالة للتخلص من البقع التي تتواجد في الأحذية، إذ تحضر المياه، وتغمس قطعة من القماش، أو قطعة إسفنجية في صودا الخبز، وبعد ذلك قم بتمريرها على الحذاء برفق، ولكن احرص على تنظيف الحذاء بعد ذلك بمرير قطعة قماش مبللة بالمياه فقط للتخلص من آثار صودا الخبز.

- الماء والصابون

يمكن استخدام الماء والصابون، عن طريق تجهيز وعاء به ماء وآخر يحتوي على ماء، وسائل تنظيف، عن طريق تمرير الفرشة أو قطعة القماش من الوعاء إلى الحذاء، وبعد ذلك تنظيف آثارها بالماء فقط للحفاظ عليها من التلف.